El cantante de 23 años terminó con el pie vendado.

El accidente le resultó muy cómico al sonorense.

Fue visto con otra misteriosa mujer.

Christian Nodal accidente concierto: El cantante sonorense no ha parado de trabajar ya que se encuentra viajando por motivo de sus shows. Pero no siempre todo sale bien, pues en su más reciente presentación el ex de Belinda tuvo un percance que lo lastimó, como artista sabe que está expuesto a este tipo de accidentes.

Nodal ha acumulado más de 8 millones de seguidores en la red social de Instagram dónde ha sido muy discreto en las publicaciones. El cantante de regional mexicano solo cuenta con cinco publicaciones, además de las que tenia con la española Belinda y que borró cuando terminaron el pasado mes de febrero.

¡Sufre un accidente!

Desde que el sonorense y la española terminaron, ambos se han vuelto muy discretos a la hora de subir contenido a las redes sociales. Por su parte, Nodal eliminó casi todas sus fotografías, incluidas las que había posteado con la princesa del pop latino. Pero ahora el interprete de “Botella tras botella” ha comunicado un desafortunado momento.

En su último concierto, Christian Nodal sufrió un accidente y lo informó a través de su cuenta personal de Instagram. A pesar de terminar con su pie lastimado, el cantante lo tomó con gracias haciendo un chiste. Los seguidores del interprete esperan que se recupere pronto para que continúe con sus presentaciones.