En esta ocasión el futuro esposo de Belinda le ha dado una ‘cachetada con guante blanco’ a Lupillo Rivera, ya que ambos ofrecieron sus conciertos en México, pero solamente Christian Nodal logró abarrotar las gradas con sus fans al contrario de Lupillo que no pudo hacerlo.

Siendo su segunda presentación en México, Christian Nodal da muestras de que es toda una celebridad al llenar la velaría de la Feria de León, Guanajuato por segunda vez consecutiva. Esto sin duda no fue del agrado de Lupillo Rivera, ya que cuando se presentó no se vendieron por completo sus boletos.

Al preguntarle sobre los comentarios del hermano de Jenni Rivera, sobre que él comió primero de la mesa, Nodal se comportó como un caballero y respondió lo siguiente: “Yo no tengo nada que responder ahí”, ganándose el respeto de todos los internautas que salieron a defenderlo en los comentarios.

Christian Nodal humilla Lupillo Rivera: Asisten pocas personas al concierto de Lupillo Rivera

Anteriormente el cantante Lupillo Rivera fue el centro de burlas en redes sociales después de que su concierto en la Feria de León Guanajuato no logró vender ni la mitad de sus boletos, en el día del evento se logra observar varios espacios vacíos, provocando aún más la burla de los usuarios en redes sociales.

Fue el pasado 15 de julio cuando se informó que el cantante Lupillo Rivera no había logrado vender ni la mitad de sus boletos para su presentación del pasado 17 de julio en la ciudad de León, Guanajuato, trayendo consigo infinidades de burlas de parte de unos seguidores, quienes no dudaron en compararlo con Christian Nodal, quién, a diferencia de él había hecho un completo SOLD OUT.