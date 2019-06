View this post on Instagram

Mi amada @ChristianBachTv recibe en el cielo con los brasos abiertos a una gran amiga @edithgonzalezmx1Las personas que amamos nunca se van del todo, al recordarlas con cariño sentiremos que están con nosotros, su cuerpo ahora duerme el sueño eterno y su alma descansa en paz #EdithGonzalez #ChristianBach #FamiliaZuritaBach #RecordandoAChristianBach #LaPatrona