¡Christian Bach desnuda! Como una sensual “Señora”, la actriz Christian Bach, quien falleció el 26 de febrero del 2019, actuó en la película Deseo en 2013.

En esta cinta, dirigida por Antonio Zavala Kugler, “Francisco es un marinero que viaja a visitar a su hermana, pero en su trayecto tiene un encuentro casual con una prostituta adolescente que es perseguida por unos hombres“.

La actriz Christian Bach estuvo acompañada en esta comedia dramática por Ari Borovoy, integrante del grupo OV7, Pedro Damián, Paulina Gaitán y la fallecida Edith González, así como por la cantante Lila Downs, Paola Núñez, Gerardo Taracena, Leonor Varela y Geraldine Zinat.

Deseo muestra “el día a día de los personajes como la señora, la actriz y otros, que en trayecto de la historia ambas vidas son cruzadas por diferentes sucesos dándonos unos agradables momentos pasando por varias clases sociales para finalmente darnos un final feliz para un protagonista y triste para otro”.

La película, que según el director está basada en Reigen, una obra de teatro del austriaco Arthur Schnitzler, es una mezcla de sucesos inesperados que “te mantendrán atento” y en su final, tiene un amargo final irónico.

En el trailer que está disponible en YouTube, los admiradores de Christian Bach, se desvivieron en elogios hacia la actriz: “Más madurita, más querendona. Preciosa”, “Bella y extremadamente sexy mi amor platónico…”, “Que la vida es muy hermosa”.

Otro usuario no pasó por alto una acción que realiza la actriz al principio del tráiler: “Ese artefacto que agarra en la bañera y simula un micrófono es un dildo, un vibrador, un juguete sexual”.

Algo que llama la atención, es que Christian Bach hace lip sync de la canción “I wanna a little sugar in my bowl”, luciendo sumamente sensual.

Nacida como Adela Christian Bach Bottino en Buenos Aires, Argentina, el 9 de mayo de 1959,​ mejor conocida por su nombre artístico Christian Bach, fue una actriz y productora argentina naturalizada mexicana.

PARA VER LA PELÍCULA COMPLETA DÉ CLICK AQUÍ

Estuvo casada con el actor mexicano Humberto Zurita de 1986 hasta el día de su muerte, 26 de febrero de 2019, con quien procreó dos hijos, Sebastián y Emiliano Zurita Bach. La causa de su muerte fue un paro respiratorio.

Se mudó a México en 1979 para hacer una carrera de actriz, luego de su graduación como abogada, tras cinco años de estudio. Christian Bach se dio a conocer gracias al director y productor de cine y televisión Ernesto Alonso.

La actriz comenzó a trabajar en pequeñas puestas en escena y en películas, hasta que obtuvo un pequeño papel en la telenovela Los ricos también lloran. En 1980, trabajó en la telenovela Soledad, con Libertad Lamarque, en la que conoció a quien sería su esposo, Humberto Zurita.

Obtuvo su primer papel principal tres años más tarde, en Bodas de odio. En 1986, protagonizó con Humberto Zurita la telenovela De pura sangre.