Christian Acosta habla en exclusiva de su éxito como artista

El actor hace un anuncio importante sobre Platino Radio en DJ Mode y habla de como superó el cáncer

Acosta fusiona la música pop enérgica con su personalidad creativa para desarrollar sonidos estadounidenses para el público latino Christian Acosta, es reconocido por su talento integral en las industrias de la música, la televisión y las redes sociales, ha consolidado su posición en el mercado estadounidense / hispano como la triple amenaza definitiva. Como sobreviviente de cáncer, Acosta aboga por sus compañeros sobrevivientes a través de sus esfuerzos filantrópicos en todo el mundo. Con Youtube, Twitter, Facebook e Instagram, el alcance de Acosta en las redes sociales supera el millón y sigue creciendo. Además de su éxito en televisión y YouTube, Acosta fusiona la música pop enérgica con su personalidad creativa para desarrollar sonidos estadounidenses para el público latino, inspirado por su educación colombo-estadounidense. Christian Acosta habla de su nueva plataforma Platino Radio en DJ Mode Platino Radio en DJ Mode es una experiencia auditiva que combina música con comentarios de artistas y presentadores, acercando aún más a los fanáticos a la música que aman. DJ Mode ofrece estaciones personalizadas con Christian Acosta, y contará con los mejores DJs, artistas destacados, expertos en música e incluso drop-ins de Alexa, que comparten anécdotas cautivadoras, nuevas recomendaciones de música y más. Acosta fue invitado por Alejandro Sanz a unirse a la leyenda de la música en el escenario para cantar su exitosa canción, ‘No Es Lo Mismo’, en su concierto de Ciudad de México, frente a 30,000 fanáticos que agotaron las entradas. Tras el éxito de su segundo sencillo, “Dame de Beber”, Acosta está programado para lanzar su tercer sencillo musical en 2021. Ahora el artista habla en exclusiva para Mundo Hispánico sobre como ha salido adelante en su carrera y en su salud.

Christian Acosta Platino Radio: ¿Cuéntame acerca de este nuevo proyecto en el que estás? “Les cuento que Platino Radio en DJ Mode es una evolución de lo que es un playlist que ya conocemos y que todos los días escuchamos, nuestra música es a través de los playlist. Lo que Platino Radio DJ Mode hace es que los lleva a ese siguiente nivel con información de la canción, anécdotas bien interesantes de como se creó la canción, de como se juntaron ciertos artistas para colaborar, como grabaron el video musical. Esa información que no solamente yo como conductor voy a estar dando, también de parte de los artistas que también participan y que hagan sus historias exclusivas. También tenemos a Alexa que participa Platino Radio DJ Mode”. “Y ella también va dando su información acerca de los artistas o de las canciones, o simplemente también presenta la siguiente canción que se va a escuchar en ese momento. Así que es una evolución buenísima de lo que es un playlist y por supuesto en inglés y en español, como también, o sea, todo ha evolucionado y yo creo que es esa palabra. Muchos de mis amigos que son, o sea latinos, nos hablamos en español, en inglés, en spanglish. Entonces esto es para todos. O sea, si habla uno inglés, español o ambos más principal para escuchar el Platino Radio DJ Mode”.

Christian Acosta Platino Radio: Entre tanta competencia y tantas plataformas, ¿Qué de diferente crees que ofrezca Platino Radio en DJ Mode? “No es necesariamente lo diferente, si no es lo único, o sea, en el sentido de que hay acceso a través de la plataforma de la aplicación de Amazon Music, pero también se puede escuchar a través de tu eco. Entonces es tener el acceso a todas horas ahí escuchando Platino Radio en DJ Mode”. “Estar uno en la oficina, estar uno en el gimnasio, en la cocina, en el cuarto. O sea, esté donde esté, ahí con la aplicación o con tu eco, puedes escuchar Platino Radio en DJ Mode. Así que mejor dicho, estamos aquí para acompañarlos donde estén y cuando quieran”.

Christian Acosta Platino Radio: ¿Qué podrán escuchar tus fans, cual te gusta más a ti? “Es una celebración de la música latina lo que se está escuchando hoy en día también como nuestro back. Definitivamente es una celebración de la música que ha llegado a romper barreras y obviamente lograr muchísimo éxito. Tenemos, por supuesto, los siete reggaeton de hoy en día, combinado con temas de pop, baladas que tal vez no se han escuchado en unos cuantos años. Además, también es una presentación de nuevos artistas, nuevas canciones, también dándole una plataforma a esa nueva generación de artistas que están por salir”. “Nosotros, obviamente, brindándoles esa oportunidad de que ustedes también escuchen y descubran esta nueva música. Como decimos, es para descubrir tu canción favorita de mañana. Así que es una combinación de todo eso. No nos encajamos en un género. Lo que sí es celebrar la cultura latina, que obviamente tiene muchísimos géneros de música entre lo que es la música latina”.

¿Recuerdas alguna canción o algún cantante en especial que te haya marcado? "Son varias, pero lo que estoy celebrando en este momento más que todo es a Farruko, o sea, el hecho de que ha evolucionado tanto como artista con un sonido diferente cada vez, porque, o sea, hoy en día lo vemos como un poco más de ese tema electrónico. Pero hace poco tenía su su modo reggae también. Obviamente sabemos que ha tenido su Reggaetón". "Entonces al tocar las canciones de Farruko al presentarlas bien, no sé, me puse a pensar y dije wow, el impacto que ha tenido Farruco con su carrera y a través de muchísimos géneros, muchísimos sonidos, así que yo creo que eso es lo que más me ha impactado últimamente. Pues ahí como que wow, puntos para Farruko. Obviamente soy fan de Farruko".

Aunque naciste en EE.UU tu sangre es latina por tus papas colombianos ¿Crees que eso es una ventaja? ¿Qué te gusta más de tener esa sangre latina? "Creo que es una ventaja hoy en día. Al principio de mi carrera tal vez no. Hace varios años, el hecho de ser, digamos, americano, y esto lo publiqué en mis redes sociales hace unos días. El hecho de ser muy americano para el mercado latino o muy latino para el mercado americano es a veces. Antes se veía como algo negativo". "Hoy en día, mejor dicho, es lo que me ha brindado todas esas oportunidades y siempre he sido orgullosamente latino y orgullosamente también americano a la misma vez. Y yo creo que eso es precisamente lo que Platino Radio en DJ Mode es esa celebración de lo que es nuestra cultura. Respetando obviamente todo lo que hemos logrado y también obviamente con esa esperanzas de todo lo que nos espera como cultura y como comunidad".

¿Cuál es tu siguiente meta a cumplir? "Pues mi siguiente meta es aquí seguir rompiendo con Platino Radio en DJ Mode. Sin duda y quizás también esto me ha vuelto a dar antojos, porque muchos no saben que yo también comencé mi carrera en música haciendo música, entonces ahora me siento el conductor de Platino Radio en DJ Mode". "Como que me ha vuelto a dar esa inspiración a sacar canciones, así que pronto creo que también escucharán música de parte mía, no solamente Farruco y también de Cristián Acosta". ¿Cuándo escucharemos tu nuevo sencillo musical? "El primer sencillo ya lo tengo listo y espero para, antes de que se termine el año, poder hacer algún lanzamiento".

¿Hay algo más que debamos saber de ti? "Pues de mí son muchísimas cosas que obviamente a toda hora estoy de un lado para otro. Tengo muchísimas cuentas de que pagar, así que, o sea, donde me contraten, ahí estoy. Yo creo que más que todo es ver crecer Platino Radio en DJ Mode esto apenas, apenas comienza y obviamente hay muchísimas posibilidades, hay muchísimo que hacer". "Y obviamente lo que he visto en estos días desde el lanzamiento ha sido una bienvenida increíble, no solamente de parte de mis amigos, sino que también de mis seguidores y también de parte de los mismos artistas también que me han escrito. Así que lo que más me emociona es ver crecer Platino Radio en DJ Mode. O sea, es que son muchísimas cosas que podemos seguir haciendo. Y repito, esto apenas comienza".

¿Cómo le haces para llevar tu carrera y seguir creciendo? “Bueno, sin complicaciones. Yo creo que lo que es seguir trabajando y seguir luchando, porque lo que la gente ve obviamente eso es todo lo bonito cuando uno ya está en la cima, cuando uno ya tiene el programa de televisión o cuando uno ya está ahí conduciendo con la música. Obviamente lo que no se ve es todo el esfuerzo, las lágrimas, los viajes de las tres de la mañana sin poder dormir al aire y sin poder estar con su familia”. “Pero me encanta. O sea, para eso me metí en este mundo y he luchado muchísimo como para dejarlo ir como si nada. Y yo creo que es buena energía. Aparte, yo trato de evitar controversias y esa energía negativa. Yo de niño tuve cáncer entonces. O sea, la vida es un regalo. La verdad es que yo la celebro todos los días, no me estreso, la pasé súper bien. Y estoy tratando de lograr todo lo que pueda mientras esté acá”.