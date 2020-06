Chris Trousdale muere de coronavirus a los 34 años de edad

El exintegrante de Dream Street fue ingresado a un hospital en Burbank, California, donde falleció

El cantante se unió a la banda juvenil en 1999

El Covid-19 cobra una víctima más en el mundo del espectáculo. Chris Trousdale, exintegrante de la banda juvenil Dream Street, a la que se unió en 1999, muere de coronavirus a los 34 años de edad.

Según se dio a conocer en el portal de Page Six, con información de TMZ, el cantante fue ingresado a un hospital en Burbank, California, EE.UU., donde falleció el martes por complicaciones derivadas del coronavirus, dijo un miembro de la familia.

Una mujer de nombre Jane Gagle dejó el siguiente mensaje en la cuenta oficial de Instagram de Chris Trousdale: “Chris dejó este mundo a las 8:44 p.m. después de una horrible batalla con (una) infección de estreptoco aguda que apagó su cuerpo. Chris estaba en coma, en soporte vital, cuando falleció”. Jane trabajó con Chris en el Pacific Ballet Dance Theatre.

El cantante Chris Trousdale se unió a Dream Street en 1999 junto a Jesse McCartney, Matt Ballinger, Frankie Galasso y Greg Raposo. El grupo fue formado por los productores Louis Baldonieri y Brian Lukow. Algunos de sus temas más conocidos fueron It happens every time y I say yeah.

El grupo se separó en 2002 luego de que los padres de los jóvenes interpusieran una demanda judicial alegando una amplia variedad de comportamiento sórdido de parte de los productores Louis Baldonieri y Brian Lukow, quienes alentaban a Chris Trousdale y sus demás compañeros a que tuvieran relaciones con sus fans adolescentes, además de proveerles alcohol y pornografía.

Después de este episodio, Chris Trousdale inició una carrera en solitario, además de participar en series como Days of our lives y Shake it up, ambas de Disney Channel. También, audicionó para el programa The Voice en 2012, aunque no pasó a la siguiente etapa. Incluso, llegó a trabajar de mesero en un restaurante.

“Chris era único y siempre era la luz más brillante en cualquier escenario donde se paró. Gracias por el amor que le diste. Lo sintió hasta el final y estoy segura que él nos mira desde el cielo”, expresó Jane Gagle a manera de despedida para Chris Trousdale, quien falleció de coronavirus a los 34 años de edad.

Y después de que se diera a conocer esta lamentable noticia, seguidores de la cuenta de Twitter de TMZ no dejaron escapar la oportunidad para dejar sus comentarios dirigidos al cantante.

“Es muy triste. Mi mejor amiga y yo amábamos a Dream Street”, “El coronavirus puede pasar a cualquier edad”, “Solo un mal recordatorio que el virus es peligroso y necesita ser frenado”, “Chris Trousdale era el amor de vida a mis 11 años”, “No lo conocía, pero esto es horrible, descanse en paz Chris”, “Lo amaba cuando era más joven, esto es muy triste”, “Él era mi favorito de Dream Street”, “Descanse en paz y gracias por la música”, “El primer cd que tuve, estoy deprimida”, expresaron más usuarios.

