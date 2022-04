En su primer aparición pública después del incidente, el humorista compartió que aún estaba ‘procesando’ lo que ocurrió en ese momento, sin embargo, al día siguiente durante su segunda puesta en escena en el teatro The Wilbur ubicado en Boston Chris Rock se soltó un poco más y para sorpresa de todos defendió a Will Smith apuntó People en Español.

El comediante defendió a su colega tras la bofetada que le plantó

Durante su presentación en Boston luego de unas cuantas bromas realizadas con los allí presentes, un miembro de la audiencia de manera muy inesperada gritó al artista, “¡Qué se jod… Will Smith!”, una reacción que de manera inmediata el comediante Chris Rock respondió de inmediato.

“No, no, no, no, no…”, fueron las palabras que sin dudarlo el humorista expresó ante su audiencia, no dijo algo más pero con esa acción que tuvo, su gesto y advertencia fueron suficientes para que no permitiera que nadie del público hablara de esa manera de Will Smith y se refirieran a él con esas fuertes palabras.