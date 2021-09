Viudo de Selena sorprendió a sus fanáticos al enseñar un grato recuerdo

En la fotografía aparece abrazando a Selena

“Me ha enseñado una foto que no había visto antes”, escribió Chris Pérez

EL RECUERDO DE SELENA. Han pasado 26 años de la partida de Selena Quintanilla, pero no hay día en que su familia no la recuerde y quiera compartir con sus seguidores un poco más sobre la cantante. Esta vez fue el turno de Chris Pérez, esposo de la fallecida Reina del Tex Mex, quien compartió con sus seguidores una tierna foto con la cantante.

Él siempre se ha mostrado orgulloso ante el recuerdo de su fallecida esposa y a través de las redes sociales, no duda en dejar una fotografía de los años en que Selena estaba con vida y estaban junto con Los Dinos o simplemente, disfrutando de su corta vida como marido y mujer; por tal razón, sus fanáticos siempre responden favorablemente y le muestran su cariño al músico.

Chris Pérez fotografía Selena: La fotografía de Chris

Chris Pérez sorprendió gratamente a sus fans cuando mostró una inédita foto en compañía de su esposa, Selena Quintanilla. El músico comentó que estaba de visita en la casa de su madre y ella le enseñó una vieja fotografía que guardaba de la fallecida cantante; él no dudó en compartirla en sus redes sociales, contando que ya recordaba la instantánea que su madre había tomado como recuerdo.

Los fans no han dudado en expresarse a través de las redes sociales del cantante, anunciando su agradecimiento y cariño con él. No hubo quien no expresara la bonita pareja que eran y sobre todo, cómo a pesar de los años el cantante parece continuar amando a su esposa y el recuerdo que dejó. Archivado como: Chris Pérez fotografía Selena