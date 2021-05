Ambos artistas musicales mencionan que grabaron juntos un nuevo sencillo junto a Victoria la mala, además recordaron los buenos momentos que pasaron juntos cuando se conocieron, el día que Joe ingreso a Selena y los Dinos: “No podríamos estar Joe y yo cerca, no prestábamos atención a lo que decía A.B.”, dijo Chris afirmando que eran muy traviesos.

El legado de Selena

La conductora menciona que anteriormente hablo con Abraham el padre de Selena. “Yo hablé con don Abraham hace unos 5 años y él dijo Chris es considerado parte de la familia”, además afirma que le dijo que el dinero de la familia se iba a dividir en partes iguales, pero que cuando muere la cantante Pérez se queda cobrando la parte de su esposa.

A lo que inmediatamente Chris Pérez respondió: “Haber está en el papel, a lo que me refiero es que básicamente ese era el acuerdo, pero”, en ese momento lo interrumpen y le dicen que si no recibió nada de dinero y contesta: “Yo no diría eso, tengo que arreglarlo como si fuera de negocios, las cosas cambiaron”, afirma el viudo de Selena.