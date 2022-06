Justo en la primer imagen, que provocó la risa espontánea de Capitán América, se puede ver a ambos actores como si fueran personajes de Los Simpson disputándose el amor de la artista. En la siguiente, se afirma que la hoy ex de Piqué es la única que puede unir a DC Comics y Marvel, en constante competencia por sus respectivos superhéroes.

Con motivo del próximo estreno de la película Lightyear, donde presta su voz al personaje principal, Buzz Lightyear, el artista ofreció una serie de entrevistas a diferentes programas de televisión, uno de ellos, Despierta América de Univisión . El reportero no se quedó con las ganas de cuestionarlo sí saldría con la intérprete de Te felicito.

“Shakira, ¿cenamos y charlamos?”

A pesar de que los siguientes memes también le causaron mucha gracia, entre ellos, donde él mismo le preguntaba a Shakira si iban a algún lugar a cenar y a charlar, Chris Evans no podía disimular su incomodidad, y más cuando se le volvió a preguntar sí estaba enterado de toda esta locura en redes sociales: “No, no lo estaba, creo que no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular”.

Antes de terminar con esta entrevista, la cual fue retomada por diferentes medios de comunicación, se le preguntó al actor sí saldría con la colombiana y así respondió: “¿Qué sí saldría con ella? ¿Estás tratando de conectarme con Shakira? Esto es mucho para la cámara”, finalizó.