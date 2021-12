“Estamos cometiendo errores que no podemos permitirnos”, menciona uno de los mensajes que intercambió el presentador Cuomo con la asistente principal de Andrew, asegurando que sería perfectamente normal si utilizaba fuentes para conocer que tipo de información tenían sobre su hermano. Aunque, a principios de años dijo que no era “un asesor”, sino “un hermano”.

Shelley Ross, escritora en The New York Times, sorprendió al público entero al acusar al hermano del exgobernador Andrew Cuomo de acoso sexual. La noticia se dio en medio de una tormenta para la familia, después de las múltiples acusaciones de acoso sexual que recibió el exgobernador y por las cuales renunció a su puesto, hace un par de semanas.

“Como se comportaba entre bastidores”

Al principio, Shelley Ross, anunció que ella había sido jefa de Chris en ABC News y aún seguía viendo su presentación en la CNN, por lo que podría asegurarle a la audiencia que conoce como se comportaba el hermano del exgobernador de Nueva York, frente las cámaras y detrás de ellas, por esa razón decidió hablar sobre una delicada situación.

“Fui la jefa de Chris Cuomo en ABC News hace casi dos décadas, y hoy soy una espectadora habitual de CNN, por lo que durante mucho tiempo he visto cómo se comunica en cámara y he sido testigo a veces de cómo se comportaba entre bastidores.”, inició Ross para The New York Times.