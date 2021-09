Una nueva acusación de acoso sexual sale a la luz en contra de Cuomo

Está vez fue al presentador de CNN al que se le acusa de acoso sexual

La denuncia la realizó su exjefa Shelley Ross UN NUEVO CASO DE ACOSO SEXUAL EN LA FAMILIA COUMO. Shelley Ross, quien fue la jefa de Chris Cuomo denunció a través de un medio de comunicación el caso de acoso sexual que sufrió en el año 2005 y cómo ver las denuncias en contra de Andrew Cuomo la animó a hablar sobre la situación que vivió con el presentador de CNN. Relacionado Costco limitará venta de papel higiénico por alta demanda y escasez Conductora del programa Hoy de Televisa lucha por su vida Curioso: Cabello humano sale de una tumba a través de una grieta (VIDEO) En dicha declaración, Ross admitió que fue parte de su 'responsabilidad personal' el hablar sobre la situación por la que atravesó hace dieciséis años y que la marcó de manera significativa; la denuncia hacia Chris Cuomo, es la primera que se realiza en contra de el presentador de CNN, pero es bastante significativa por ser parte de una de las familias más señaladas en los últimos meses. Chris Cuomo acoso sexual: La denuncia de Shelley Ross Shelley Ross, escritora en The New York Times, sorprendió al público entero al acusar al hermano del exgobernador Andrew Cuomo de acoso sexual. La noticia se dio en medio de una tormenta para la familia, después de las múltiples acusaciones de acoso sexual que recibió el exgobernador y por las cuales renunció a su puesto, hace un par de semanas. Ella relató a la audiencia como había sucedido su interacción con Chris Cuomo y la forma en que se aprovechó de ella, tocándola indebidamente en una fiesta en el año 2005, sin importarle que su marido estuviera presente y observara la interacción. Ross anuncia que es importante hablar sobre el tema, debido a que es parte de su responsabilidad personal.

Chris Cuomo acoso sexual: "Como se comportaba entre bastidores" Al principio, Shelley Ross, anunció que ella había sido jefa de Chris en ABC News y aún seguía viendo su presentación en la CNN, por lo que podría asegurarle a la audiencia que conoce como se comportaba el hermano del exgobernador de Nueva York, frente las cámaras y detrás de ellas, por esa razón decidió hablar sobre una delicada situación. "Fui la jefa de Chris Cuomo en ABC News hace casi dos décadas, y hoy soy una espectadora habitual de CNN, por lo que durante mucho tiempo he visto cómo se comunica en cámara y he sido testigo a veces de cómo se comportaba entre bastidores.", inició Ross para The New York Times.

Chris Cuomo acoso sexual: Los dos momentos que marcaron a Shelley La exjefa de Chris Cuomo, aseguró que después de ver el escándalo que surgió con el exgobernador de Nueva York y la forma en que fue afectado el presentador de CNN, fue uno de esos momentos que quedaron muy marcados en su memoria debido a las constantes acusaciones que había para la familia Cuomo y de las que ella, había sido afectada. "Este año, cuando escapó de la responsabilidad por asesorar al ex gobernador Andrew Cuomo durante su escándalo de acoso sexual, dos momentos cristalizaron para mí cómo se comporta el Sr. Cuomo.", declaró la redactora del Times, asegurando que la forma en como se comportó con ella los momentos en que trabajaron juntos y su forma de actuar con el escándalo la habían marcado profundamente.

Chris Cuomo acoso sexual: "Una provocación personal" La productora de televisión, declaró que para ella fueron provocaciones personales la forma en como actuaron los hermanos Cuomo. El exgobernador Andrew, por sus disculpas ante las constantes declaraciones de acoso sexual, donde mencionó que "incomodaban a la gente", pero negó haber tocado a nadie de manera inapropiada y la segunda, por como Chris había utilizado una camiseta de "verdad" en medio del escándalo sexual de su hermano. "Para mí, su declaración de profunda preocupación por el acoso sexual y su camiseta "Verdad" fueron provocaciones en esta era de responsabilidad personal.", señaló Ross en el artículo que escribió esta semana para el New York Times, relatando lo mal que se sintió al ver las actitudes de ambos hermanos.

Chris Cuomo acoso sexual: "Me da vergüenza" Shelley Ross, la reconocida productora de televisión, habló por primera vez del ataque que vivió por parte de uno de los hermanos Cuomo en una fiesta, hace 16 años. La mujer comienza el escrito hablando del correo electrónico que recibió por parte de su ex empleado en aquel momento, disculpándose por el acto que realizó. "'Ahora que lo pienso… me da vergüenza', decía el asunto de un correo electrónico de 2005 que me escribió el Sr. Cuomo, una hora después de que me acosara sexualmente en una fiesta de despedida de un colega de ABC.", escribió Shelley relatando como había pasado aquel incómodo encuentro con Chris Cuomo.

“Agarró fuertemente mi trasero” Shelley Ross, en el 2005 era la productora ejecutiva de de un especial de entretenimiento de ABC, pero antes de obtener ese cargo había sido la productora ejecutiva de Chris Cuomo en “Primetime Live”. Por tal razón, tenían una estrecha relación y antes de la fiesta mantenían un trato cordial. La productora menciona que su esposo se encontraba cerca de ella, cuando llegó Cuomo y la saludó inapropiadamente. “Estaba en la fiesta con mi esposo, que estaba sentado detrás de mí en una otomana bebiendo su Coca-Cola Light mientras hablaba con amigos del trabajo. Cuando el Sr. Cuomo entró en el bar del Upper West Side, caminó hacia mí y me saludó con un fuerte abrazo de oso mientras bajaba una mano para agarrar y apretar firmemente mi nalga.”, narró Ross al New York Times.

“Ya no eres mi jefe” Después de que agarró inapropiadamente parte de su trasero, el hombre en vez de disculparse llegó a decirle que él podía hacer ese acto debido a que ella ya no era su jefe. Esa declaración quedo arraigada en la mente de la productora, quien solo pudo empujarlo y alejarse del hombre para salir de la fiesta, en compañía de su esposo. “‘Puedo hacer esto ahora que ya no eres mi jefe’, me dijo con una especie de arrogancia engreída. ‘No, no puedes’, le dije, empujándolo en el pecho mientras daba un paso atrás, revelando a mi esposo, que había visto todo el episodio de cerca. Salimos rápidamente.”, menciona la productora de televisión al medio de comunicación.

“¿Estaba avergonzado porqué mi marido lo vio?” Después de aquel terrible encuentro, Ross recibió un correo electrónico donde Chris Cuomo se disculpaba por las acciones que había realizado en aquella fiesta, pero en primer lugar no se disculpó con ella por el acto sexual que realizó, sino con su marido por la actitud que había tenido en la fiesta. Esa es una de las razones que Shelley le cuestiona en el escrito que compartió para el New York Times. “Poco después, recibí el correo electrónico del Sr. Cuomo sobre estar “avergonzado”. Debería haberlo sido. Pero mi pregunta de hoy es la misma que entonces: ¿Estaba avergonzado de lo que hizo o estaba avergonzado porque mi marido lo vio?”, escribió la exejecutiva de televisión sobre los sucesos del 2005.

La preocupación de Shelley Shelley Ross, explica que una de sus preocupaciones no son los hechos que ocurrieron en el 2005, sino las acciones que ha venido realizando después de que explotara la noticia de su hermano, Andrew Cuomo, y el temor de Chris ante las acciones de su hermano, mencionando que deberían hacer un verdadero cambio. “¿Este hombre siempre se ha preocupado “profunda” y “profundamente” por los problemas de acoso sexual? ¿Cree lo suficiente en la responsabilidad como para dar un paso al frente y tomar algunas acciones significativas?”, escribió la productora de televisión aclarando que ella pone su historia, como un claro ejemplo en su desconfianza ante la actitud de su ex subordinado.

“No le guardo rencor” Después de 16 años del incidente, la ejecutiva narra en el artículo presentado al medio de comunicación que no le guarda rencor al hombre y sobre todo, ella no desea que pierda su empleo sólo que piense en sus acciones y tome consciencia sobre real sobre las acciones que realizó su hermano y de las cuales, afectó a varias mujeres. “No le guardo rencor al Sr. Cuomo; No busco que pierda su trabajo. Más bien, esta es una oportunidad para que él y su empleador demuestren cómo puede ser la responsabilidad en la era MeToo.”, se lee en la declaración que realizó la mujer en uno de los diarios más importantes del país.