Chris Cuomo consultaba con frecuencia con los ayudantes de su hermano cuando Andrew estaba luchando contra los cargos en mayo pasado, a veces en desacuerdo con sus consejos. “Este es mi hermano, y estoy tratando de ayudar a mi hermano en una situación en la que me dijo que no hizo nada malo”, testificó Cuomo en julio pasado ante los investigadores de la oficina del fiscal general.

¿CONFESÓ TODA LA VERDAD?

Cuomo también dijo que se acercó a otros periodistas para averiguar si estaban escribiendo historias sobre su hermano, sobre todo buscando información sobre lo que estaba escribiendo Ronan Farrow del New Yorker. Reconoció que no le dijo a CNN que estaba haciendo esto y caracterizó sus acciones como nada fuera de lo común para un periodista.

Los críticos han pedido a CNN que tome medidas luego de la liberación del fiscal general, y David A. Graham de The Atlantic dijo que Cuomo debería renunciar, o que CNN lo despediría si no lo hace. Después de que The Washington Post reveló por primera vez en mayo pasado que Cuomo había consultado con los ayudantes de su hermano, CNN emitió un comunicado diciendo que sus acciones eran inapropiadas, pero no lo disciplinaba.