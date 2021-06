Choque masivo Alabama. Al menos 15 vehículos se vieron involucrados en el accidente; murieron ocho niños, un bebé y un adulto

Varias personas también resultaron heridas

Un oficial en Alabama dijo que el accidente pudo haberse debido a la depresión tropical Claudette

Choque masivo Alabama. La depresión tropical Claudette se cobró 12 vidas en Alabama cuando la tormenta azotó el sureste de los Estados Unidos, causando inundaciones repentinas y provocando tornados que destruyeron docenas de hogares. Diez personas, incluidos nueve niños, murieron el sábado en un accidente de 15 vehículos a unas 35 millas (55 kilómetros) al sur de Montgomery en la Interestatal 65, según el forense del condado de Butler, Wayne Garlock. Dijo que los vehículos probablemente se deslizaron en carreteras mojadas, con ocho niños, de entre 4 y 17 años, muertos en una camioneta perteneciente a un rancho juvenil operado por la Asociación de Alguaciles de Alabama para niños abusados ​​o abandonados. Un hombre y un bebé de 9 meses murieron en un vehículo separado. Varias personas también resultaron heridas.Choque masivo Alabama: piden rezar por las víctimas Mientras tanto, un hombre de 24 años y un niño de 3 años murieron cuando un árbol cayó sobre su casa a las afueras de los límites de la ciudad de Tuscaloosa el sábado, dijo el capitán Marty Sellers de la Unidad de Crímenes Violentos de Tuscaloosa a The Tuscaloosa News. Las muertes ocurrieron cuando lluvias torrenciales azotaron el norte de Alabama y Georgia el sábado por la noche. Hasta 12 pulgadas (30 centímetros) de lluvia se informó anteriormente desde Claudette a lo largo de la costa del Golfo de Mississippi. Las alertas de inundaciones repentinas se publicaron el domingo para el norte de Georgia, la mayor parte de Carolina del Sur, la costa de Carolina del Norte y partes del sureste de Alabama y el Panhandle de Florida. Una advertencia de tormenta tropical estaba vigente en Carolina del Norte desde Little River Inlet hasta la ciudad de Duck en Outer Banks. Se emitió una alerta de tormenta tropical desde South Santee River, Carolina del Sur, hasta Little River Inlet, dijeron los meteorólogos.