Choque de trenes en EEUU deja al menos 25 heridos

Citando a los EMS, The Sun reseñó que 25 personas tienen suerte de estar vivas y enfrentarse a lesiones que no ponen en peligro su vida, después de que dos trenes se estrellaran a lo largo de la Commonwealth Avenue.

Casi todos los pasajeros terminaron en el suelo

Los testigos del accidente comentaron que vieron que los trenes se detuvieron en un semáforo y luego uno de ellos se movió repentinamente hacia adelante. “El tren estaba detenido en el semáforo cuando de repente dio un tirón hacia adelante”, expresó Brian Sirman, uno de los pasajeros.

“Se sintió como el peor paseo en un parque de diversiones que puedas imaginar, simplemente empujándote hacia adelante. No me caí de mi asiento, (pero me) golpeé la cabeza con la barra de metal detrás de mí. Todos los demás que estaban en los asientos laterales o de pie terminaron en el suelo”, agregó Sirman, según el reporte de The Sun, que citó a WCVB.