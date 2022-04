En varias ocasiones, la hermana mayor de Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny ha compartido su deseo de convertirse en mamá, algo que no pudo lograrse en su matrimonio con el también cantante Lorenzo Méndez , de quien no se ha divorciado todavía de manera oficial. ¿Esta vez será la buena?

“Por cierto, Chiquis está buscando quedar embarazada de Emilio, y si no se puede por la vía natural, entonces será por la vía in vitro”, se puede leer en esta publicación que provocó todo tipo de reacciones, tanto los que apoyan a la cantante en su plan como los que la critican duramente.

De acuerdo con información de Escándalo, la hija de Jenni Rivera ya está viviendo con su novio, Emilio Sánchez, en su nueva casa, y ese sería el motivo principal por el que Chiquis vendió su otra casa, pero eso no sería todo, ya que el fotógrafo no quería vivir en la misma casa que vivió Lorenzo Méndez.

“Ay no, no quiere vivir en la misma casa dónde vivió Lorenzo, pero la misma vieja sí, nomás la baña y se le quitaron los besos y el sexo qué tuvo con Chiquis. Viejo ridículo cuernudo”, “A mi querida Chiquis ya se le pasó el tren. Aparte, esa mujer nunca está bien y ni estará bien con ningún hombre. Nomas va a traer a una criatura que después va a dejar sin papá” (Archivado como: Aseguran que Chiquis ya vive con su novio en su nueva casa y busca quedar embarazada).

La cantante sufrió un aborto espontáneo en su juventud

En una emisión de su podcast Chiquis and Chill, la cantante Chiquis Rivera reveló que, cuando tenía 19 años de edad, sufrió un aborto espontáneo debido a la endometriosis que padece, aunque guardó el secreto y ninguno de sus familiares ni amigos cercanos se enteraron de esto, mucho menos su madre.

“Nunca le conté a nadie, tenía miedo, tampoco fui al doctor. Sabía que estaba embarazada, pero no sabía cómo decírselo a mi madre. No sé si fue por estrés, pero comencé a sangrar, aparentemente tuve una pérdida. Soy latina y congelaré mis óvulos. En ese tiempo, también me diagnosticaron endometriosis y pensé que padecía esta enfermedad como consecuencia de la pérdida que tuve a los 19. Sobre el aborto, pienso que fue mi decisión porque no estaba lista para tener hijos”, dijo en esa ocasión.