A través de su cuenta oficial de Instagram , Janney Marín Rivera, nombre real de la artista, no dudó en abrir su corazón para desearle lo mejor a su hermano menor, al que considera como uno de sus hijos , junto a su hermana Jenicka. Johnny arribó hoy a la mayoría de edad.

“El día que naciste cambió mi vida para bien. No ha sido un camino fácil de recorrer, pero ha valido la pena cada milla contigo a mi lado. Gracias por ser mi pequeño compañero de vida. ¡Hoy te celebramos a ti y a tu grandeza! ¡Te quiero!”, dijo la cantante, a quien de inmediato Johnny le agradeció por este detalle.

“Muy contento de tener otro heredero aquí en la familia. Esperemos muchos más con mi linda esposa”, expresó Juan, y a continuación, fue La Diva de la Banda la que tomó la palabra: “Pues lo que tenemos es un bebé nuevo y nació el 11 de febrero y estoy muy contenta con mi niño, le doy muchas gracias a Dios por el niño que me trajo” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ). Archivado como: Chiquis comparte video inédito de Jenni Rivera en el cumpleaños de su hermano Johnny

“Fue muy difícil no decir nada y fue sanador irlo escribiendo. Escribí ‘Invencible’ para ayudar a las mujeres que están pasando por lo mismo y a la gente que puede reconocer la situación de abuso en gente cercana. Es un libro para las víctimas de violencia doméstica”, relató la cantante y empresaria durante la presentación del texto.

“Yo con las mentiras no puedo”

En algunos capítulos, la integrante de la dinastía Rivera cuenta que el alcohol, las drogas y las traiciones estuvieron presentes en su relación, razones por las que su unión con Méndez no fructificó: “Eso, (las adicciones) causan mentiras y yo con las mentiras no puedo”.

“Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (…) si él hubiera seguido con el proceso del AA (Alcohólicos Anónimos), las cosas fueran muy diferentes”, aseguró Janney Marín, su nombre real. Ante los dichos de la cantante, Lorenzo posteó un mensaje en sus redes sociales, que podrían ser la respuesta:

“Cuando no pueden detenerte de una manera, intentarán otra… sigue empujando” (Con información de Agencia Reforma).