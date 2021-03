“Que bueno que el Covid ya se fue”

En la página de Facebook de Suelta la Sopa, se hicieron apenas unos comentarios y uno de ellos fue de crítica ante la falta de cuidados por la pandemia del coronavirus: “Yo creo que ya se fue la rotavirus. Nadie trae máscaras y nadie en distancia sana”.

Pero la gente no dejaba de criticar la falta de medidas preventivas contra el coronavirus: “En ese planeta no hay COVID-19”, “Wow, que bueno que el COVID-19 ya se fue”, “Al rato va a haber muchos contagios”.

Otras personas de manera sarcástica hicieron los siguientes comentarios en la página del programa Suelta la Sopa sobre Becky G y su fiesta: “Que bueno que allá no haya pandemia”, “Si usted no fue invitado a esa fiesta, no se preocupe, no le dará Covid”.

