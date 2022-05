Chiquis Rivera tenía que dar un concierto en El Paso, Texas, pero por una enfermedad se vio obligada a posponer el show ya que no se sentía del todo bien. Lo anunció Boss Bee Nation, organización de Chiquis, por medio de historias de Instagram para todas las personas que esperaban el espectáculo.

Chiquis Rivera ha dado una fuerte noticia a través de Instagram , la hija de Jenni tenía que dar un concierto, pero no pudo hacerlo por una inédita reacción. Además de cancelar el concierto, tampoco pudo celebrar el cumpleaños de una persona muy especial para la cantante de “Abeja Reina”.

Chiquis toma drástica decisión: ¿Tiene covid-19?

“Se me parte mi corazón en dos por tener que hacer esto, porque sería la primera vez. Desafortunadamente tengo casi tres días en cama con una gripe más terca que yo”, comenzó escribiendo para después aclarar: “Gracias a Dios salí negativa en mi prueba de COVID, pero aún no me siento al 100% para dar mi show en El Paso esta noche”.

La instastory de la cantante de 26 años fui subida el pasado sábado 28 de mayo, mismo día en el que tenía que ofrecer su concierto por el que se encuentra promocionando su nuevo álbum “Abeja reina”. Recientemente pasó por la Ciudad de México donde dijo en un entrevista lo mucho que le hace falta su madre.