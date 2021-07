Chiquis Rivera sorprende nuevamente a sus seguidores

La cantante, quien acaba de cumplir 36 años de vida, comparte video de un vestido de novia en un aparador

“Todo lo que hace para llamar la atención”, expresan usuarios ¿Se volverá a casar? Luego de su separación del cantante Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera levanta sospechas después de que compartiera video de un vestido de novia en un aparador, por lo que muchos se preguntan si ya está pensando en unir su vida a la de su actual pareja, el fotógrafo Emilio Sánchez. A través de la cuenta de Instagram de Chamonic, se retomó una publicación que la hija de Jenni Rivera subió a sus historias, donde se pregunta por qué razón los maniquies, en este caso que lucen vestidos de novia, son de talla 2, pues no todas las mujeres son de esa talla. Le dicen a Chiquis Rivera que hace esto para llamar la atención Cabe destacar que hasta el momento Chiquis Rivera no se ha divorciado legalmente de Lorenzo Méndez, pues se dice que el cantante es el que no ha firmado, ya que ha puesto como condición que su ex no divulgue, ni saque provecho económico, su historia de amor. No pasó mucho tiempo para que los seguidores de esta página expresaran sus puntos de vista luego de que la intérprete, quien se ha dejado ver en los últimos días muy acaramelada con su novio Emilio Sánchez, compartiera video de un vestido de novia en un aparador (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Qué mujercita tan insoportable” “Porque todas las novias adelgazan, ella fue la única que no”, respondió una internauta a la pregunta de Chiquis Rivera de por qué razón los maniquies usan vestido de novia de talla dos, pero eso no sería lo único que le dirían a la hija de Jenni Rivera. “Primero que se aprenda a amar ella de verdad y luego piense en casarse de nuevo”, “Qué mujercita tan insoportable… siempre queriendo llamar la atención y con el Dios en su boca”, “Simplemente le gusta que se hable de ella, con esto todos los medios dirán que Chiquis piensa en matrimonio. Ya se había tardado que se hable de ella” (Archivado como: Chiquis Rivera comparte video de un vestido de novia en un aparador).

Critican a Chiquis Rivera: “Debería comer menos” Las críticas no terminarían aquí, al contrario, cada vez subían de intensidad: “Debería comer menos, principalmente por un tema de salud, con el sobrepeso vienen muchas enfermedades. Se le vería mucho más guapa”, “Qué se ponga a rebajar para que no se estrese por las tallas”. “Porque no todas somos talla 20”, “Todo lo hace para llamar la atención”, “Si, que se case 100 veces si quiere”, “Yo creo que en verdad nunca siguió al pie de la letra la dieta keto. Yo lo hice y bajé los 15 kilos que tenia de más”, le dijeron varias personas a Chiquis Rivera (Archivado como: Chiquis Rivera comparte video de un vestido de novia en un aparador).

Sigue de fiesta A pesar de que su cumpleaños número 36 fue el pasado 26 de junio, se asegura que Chiquis Rivera sigue de fiesta y en grande. En las redes sociales de Escándalo se compartió una foto de la cantante en un festejo que se habría llevado a cabo el jueves 1 de julio. “Ayer Chiquis continuaba celebrando su cumpleaños que fue la semana pasada (esto fue sorpresa). Quienes estaban acompañándola eran obviamente su novio Emilio (encargado de tomar videos y fotos) y el pastor que la casó con su aún esposo Lorenzo y el que pidió y aconsejó a Chiquis para que no se divorciara! No dudo que tenga su fiesta hoy o mañana. A ella le gusta mucho celebrar”, se puede leer en esta publicación.

“Su error es que carga con los maridos a todos lados” De inmediato, usuarios opinaron sobre esta fotografía en la que se le puede ver a la hija de Jenni Rivera de lo más contenta por celebrar un año más de vida: “Yo creo que su error es que carga con los maridos para todos lados, deben tener su espacio y que los deje crecer solos. Por eso no le funcionan las relaciones”. “Se ve súper chonchita”, “Ridícula con ese collar”, “Me pregunto si a Lorenzo todavía lo quiere mucho”, “Lo que veo es que el agua de limón no hace efecto. En esa imagen, se ve hasta delgada, pero en el video, madre mía, hasta parece de esas enanitas”, “Lo que se ve es una mujer rodeada de pura gente falsa y convenciera”.

Chiquis Rivera no oculta su decepción a pesar de ser el cumpleaños de su mamá “Molesta, lastimada… decepcionada”, así se mostró Chiquis Rivera en la felicitación que le dedicó a su mamá, Jenni Rivera, por su cumpleaños, en medio de los pleitos que tienen varios integrantes de la familia y que se han acentuado en los últimos días. “Me tomó todo el día escribir esto. Supongo que porque una parte de mí está molesta, lastimada… decepcionada. No necesariamente contigo, solo con cómo se han desarrollado ciertas cosas en los últimos 8 años y medio. Me entristece el corazón y me hace extrañarte aún más”, se puede leer en su cuenta oficial de Instagram.

Le desea un feliz cumpleaños a su mamá En otra parte de este mensaje, Chiquis Rivera dijo lo siguiente: “Ojalá estuvieras aquí de todo corazón para poder bailar Blow the whistle, tomar un trago de tequila y reír contigo como lo hicimos en tu cumpleaños 40. Lo que daría por volver a esa noche. Pero, por mucho dolor que sienta, te celebro… porque gracias a Dios hace 52 años todos fuimos bendecidos con tu existencia”. Por último, la hija mayor de Jenni Rivera no quiso despedirse sin antes decirle a La Diva de la Banda que es un honor ser su hija: “Feliz cumpleaños mamá. Te quiero siempre y para siempre”, expresó Chiquis sin imaginar los comentarios que le harían llegar.

Le dicen a Chiquis que “mejor se calle” En la cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like también se retomó esta publicación de Chiquis Rivera, pero aquí los usuarios no se tentaron el corazón y se le fueron con todo a la cantante: “Sí ella no le hubiera hecho esa traición a su madre, otra sería la historia. Mejor que se calle”. “Se nota el peso de conciencia, ya que falleció su madre sin que se reconciliaran y peor, ella se metió con el marido de la mamá”, “Se hace la víctima”, “Era delgada la Chiquis, se traga sus culpas, por eso engordó”, “Así se sintió Jenni antes de morir y ella si tenía motivos y ella provocó esos sentimientos, así que mejor que se quede calladita”.

“La madre se fue bien resentida con ella” Tal parece que esta publicación donde felicita a Jenni Rivera por su cumpleaños, y en la que se dice “molesta, lastimada… decepcionada”, le resultó contraproducente a Chiquis Rivera, ya que usuarios seguían criticándola duramente. “La madre se fue bien resentida con ella. Yo en el lugar de Chiquis me ahorraría el discurso de cínica sinv… después de robarle y meterse con el marido de su propia madre, es la menos indicada de señalar las acciones de otros”, “Ha de ser muy fuerte que se muera tu mamá y pensar que se fue con ese concepto de ti cómo hija. Muy difícil de procesar. Eso se lo hubiera escrito en vida”.