Chiquis Rivera sube video cantando ¡Le llueven cientos de críticas!

“Se le acaba la respiración luego luego. Necesita una cubeta de agua”, “Tiene más volumen de cuerpo que voz!! Por favor no vayas a cantar esa canción, la echarás a perder… alguien, haga algo”, “Ay no la va a demandar Daniela Romo”, “¿Está cantando o narrando una historia?”, entre muchos otros más.

Lamentablemente, las cosas no sucedieron como ella esperaba, pues los seguidores no tardaron en lanzar miles y miles de críticas sobre la forma en la que canta, unos diciéndole que no sabe cantar, que como pudo haber ganado un Grammy con esa voz, y que no le llega ni a los talones a su mamá…

“Pues por más ganitas que le eche no canta , y luego siempre anda cantando canciones de otros porque no saca música propia”, “Me cae muy bien pero no canta la verdad. Aunque yo también sacara mi disco aunque no cante”, “¿Habrá quien compre su música? Hace bien en quitarse el Rivera”, “No todos componen canciones”, “Ay mi niña, porfavor deja a tu hermana Jacky que sea la cantante”.

Los fans de la cantante no tardaron en lanzar super buenos comentarios en uno de los dos videos que ha publicado la cantante recientemente. Dicho video de la canción “Baila así”, se estaría estrenando el 24 de enero. “So proud of you Janney!”, “Te amo @chiquis saludos desde Guatemala”, “A mí hija de 3 años le encanta el tema y a mí también”, “Que el éxito te siga acompañando”, entre muchos otros.

Y, aunque Jacqie dijo que en la auditoria todo estaba en regla y agradecía la labor de su tía, ahora Chiquis hizo una transmisión en vivo a través de Instagram en la que mostró su molestia por las palabras del comunicado de su hermana, pues aseguró que ella no está de acuerdo en lo que se lee en la misiva. “Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía. Se lo dijo a mi hermana Jacqie en ese entonces. Según se pagó el dinero Rosie. No sé cuánto tiempo, todavía tengo que ir a ver (…) cuánto fue, fueron como 80 mil dólares que se robaron, porque es eso, se lo robaron de Jenni Rivera Fashion”. (Con información de Agencia Reforma)

Depresión. Ansiedad. Angustia. Hablaré de esto y mucho más en mis memorias ‘INVENCIBLE, libro que estará disponible para que todos ustedes lo lean el 8 de febrero de 2022. No es ningún secreto, he pasado por bastantes cosas en mi vida, algunas de las cuales conocen y otras que nunca he sacado a la luz, hasta que empecé a escribir este libro”, escribió en redes. (Con información de Agencia Reforma)

Rosa Saavedra, abuela de Chiquis, habla sobre malas experiencias de su nieta

Rosa Saavedra, abuela de Janney ‘Chiquis’ Rivera, confesó que el ex marido de su nieta la golpeaba.

La matriarca de la dinastía Rivera destapó los abusos de los que fue objeto la hija de Jenni en manos de Lorenzo Méndez a través de un video de YouTube. “Chiquis me dijo, ‘él me pegaba, abuela’, yo dije, ‘¡¿Cómo?!’. ‘Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, pero no me dejé y yo también le di'”, explicó la abuela.

Doña Rosa agregó que fue un momento complicado, pero que su nieta nunca ha tolerado el maltrato y aplaudió que se haya separado. “Esos problemas ya tan así, que se peleen, que se peguen, no. Puedes aguantarle a un hombre hambres, puedes aguantarle pobreza, pero golpes no. Por eso yo creo que no aguantó la violencia porque lo vio en su casa, entonces ya saben que no se deben aguantar, Jenni nunca aguantó”, agregó. Fue en septiembre del 2020 que Chiquis reveló que se separaba de Lorenzo tras 4 años de relación. Actualmente tiene una nueva pareja. (Con información de Agencia Reforma).