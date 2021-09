“No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado caminando en una alfombra roja, pero lo que sí soy es una mujer que no les tiene miedo a los retos, a tomar riesgos e intentar algo diferente, fuera de lo frecuente (…) Así que los que se les haga fácil criticar, quiero que sepan que me tienen sin cojones, así como a Karol G, me amo y tú también deberías”.

Tras esta ola de críticas que recibió, Chiquis Rivera no se quedó callada y mediante su cuenta de Twitter informó que si ella fuera una mujer delgada y con curvas la gente no la criticaría tanto, sin embargo, afirmó que a ella no parece importarle en lo más mínimo el odio que recibe en redes sobre su cuerpo, ya que confesó que ella era una mujer segura de sí misma:

Una seguidora le dijo que porqué no se operaba cómo lo habían hecho Adamari López, a pesar de que no se ha confirmado este hecho: “¿Alguien le puede decir que se haga la manga gástrica? Así como lo hizo Gaby Espino y Adamari López, tiene actitud y una cara bella, se vería genial si lo hiciera”.

“Una mujer cristiana no debe de hacer eso”; Chiquis Rivera aparece haciendo twerking en vestido naranja y la atacan

Una seguidora comentó que ella como mujer cristiana no debía de hacer eso: “La verdad Chiquis y de corazón te lo digo yo por ser mujer y madre, mira este video y ve que mal se ve, creo que una mujer cristiana no haría tal cosa no es necesario esto para triunfar, si así le quieren llamar, amate, eres guapa, no es necesario mostrar esto que solo te hace ver mal”.

Más y más seguidores continuaban llegando al video de Chiquis Rivera bailando en su vestido color naranja, en donde seguidores no parecían medir sus comentarios respecto al cuerpo de la cantante: “Pobre mujer, muestra que es fuerte y que no le importa pero todo lo contrario, sigue con ese vestido de mal gusto, parece de centro callejero y barato”, “Lo que debería de hacer es bajar de peso”, “Pobre, ya no sabe cómo llamar la atención”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en el video. VIDEO AQUÍ