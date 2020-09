Chiquis Rivera utilizó su cuenta de Twitter para desahogarse tras su separación de Lorenzo Méndez

Tras las ‘cosas’ que ha dicho y hecho Lorenzo Méndez, la hija de Jenni Rivera parece cansarse

Además, en un reciente video, Chiquis Rivera desafía a todos con actitud retadora

Tras anunciar su separación oficial y definitiva de Lorenzo Méndez, la Chiquis Rivera, ahora utilizó a su mamá Jenni Rivera por medio de una canción para mandarle a su ex, un contundente mensaje.

A pesar de asegurar que la separación fue mutuo acuerdo, parece que Lorenzo Méndez no se ha comprometido a portarse a la altura de su ex y decidió buscar a su hija en compañía de su ex mujer Claudia Galván, además de subir mensajes, indirectas y dar entrevistas muy contento, lo que sin duda generó polémica.

La hija de Jenni Rivera se cansó de guardar ‘silencio’ y cayó en el juego de las indirectas primero con un video en que aseguraba estar ‘mejor sola’ y ahora con una publicación en su Twitter.

“Sí, yo soy lo que tú digas, soy lo que tú digas al mundo… o quieras pretender. Pero en realidad sólo Dios, tú y yo sabemos la verdad. Yo me callo porque me da más pena hablar la verdad. Yo no soy víctima, yo soy sobreviviente”, fue lo que la Chiquis Rivera publicó, incluso citando a su mamá.

Las personas comentaron: “Acuérdate lo que le hiciste a tu mamá chiquis!! Acuérdate!”, “Puro cuento, se hacen los ofendidos, después se callan, “dan exclusiva”, sacan disco pedorro, venden maquillaje, entregan su vida a Dios (según), en fin…la misma gata pero revolcada”, “Ridícula hasta para casarte hiciste el ridículo”, “Ridícula. Típico Show de los Rivera”, “Hasta para pelear hay que saber escribir”.

Sin embargo, Chiquis Rivera en busca de ‘venganza’ decidió poner un video con actitud retadora.

En el Instagram del periodista Javier Ceriani se puede ver el video donde Chiquis Rivera aparece enfundada en un conjunto morado con azul, con actitud de ‘villana’ retando a quienes la critican o incluso a Lorenzo Méndez, y en una parte balbucea ‘Muévete perro’.

AQUI PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS RIVERA CON ACTITUD RETADORA HACIA LORENZO MÉNDEZ