De nueva cuenta, Chiquis Rivera enciende las redes sociales

En esta ocasión, la cantante mueve su trasero sin piedad para promocionar nuevo producto

Confiesa que sufre con la celulitis en las piernas y en sus pompas ¡Nalgona! La cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, enciende nuevamente las redes sociales, ahora moviendo su trasero sin piedad para promocionar nuevo producto. Cuando nadie lo imaginaba, aseguró que sufre con la celulitis en las piernas y en sus pompas. En menos de una hora que compartió esta publicación en sus redes sociales, ha alcanzado cerca de 40 mil likes y reacciones de todo tipo, tanto de amigos famosos como de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de halagos. Chiquis Rivera presume su prominente trasero “Yo, como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mí, si no también a otras mujeres que comparten este ‘dilema’. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini“, expresó la cantante. En esta imagen, Chiquis Rivera no se anduvo con medias tintas y le dio la espalda a la cámara, dejando expuesto su prominente trasero en primer plano mientras disfrutaba un agradable rato a la orilla de una alberca (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Lo que se echa el Tempo y Emiliano” Los seguidores de Chiquis Rivera no se quedaron con las ganas de disfrutar su belleza de cuerpo entero, ahora sí, mirando de frente a la cámara, luciendo un traje de baño en color blanco con un pareo amarillo y su cabello suelto. Su belleza es indiscutible y ni quien se acordara de su trasero. “Eres increíble”, “Eres arte”, “Preciosa”, “Hermosa”, “De infarto”, “Reina”, “Mamacita”, “Como dijo Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar con tanta cosa que se ve hoy en día?”, “Nalga queen”, “Lo que se echa el Tempo y Emiliano”.

“¿Y eso también con agua y limón?”, le preguntan a Chiquis Rivera Por último, en esta serie de imágenes en las que Chiquis Rivera mueve su trasero sin piedad para promocionar nuevo producto, deja ver una de sus bien torneadas piernas en primer plano. Los halagos, tanto los ‘románticos’ como los ‘subidos de tono’, seguían haciéndose presentes. “Pin… nalgona”, “Eso sí es cul… no chingad…”, “Si te ando agarrando a nalgadas”, “¿Y eso también con agua y limón?”, “Qusiera ser ped… para tronar entre esas nalgas”, “Lorenzo extraña eso”, “¿Por qué lo tienes todo, bebé?”, “Qué chulada de cul…”.

La destrozan en críticas Pero no todo fueron elogios para la cantante Chiquis Rivera luego de que decidiera mover su trasero para promocionar nuevo producto, ya que en la cuenta de Instagram de Chica picosa los usuarios reaccionaron de diferentes maneras: “No dan ganas de ponerse la crema”, “Quiere que todas nos traguemos sus mentiras como su libro de Keto y su agua con limón”, “Oh, Dios mío, ridícula”, “Ay, guácala”, “Finísima persona como siempre”, “Ya lo demás está demás, ya está cayendo en lo vulgar”, “Pobre tanga”, “Y vendrán cosas peores”, “¿Estará bien de la cabeza Chiquis?”, “Pobre de su madre, se está retorciendo en el más allá”, “Tiene los cachetes cuadrados”.

Joan Sebastian “le tiró la onda” a Chiquis Rivera Luego de que Omar Chaparro le ganara una dinámica en el programa Tu-Night, a Chiquis Rivera no le quedó de otra de confesar qué famoso fue el que “le tiró la onda”, aunque antes quiso dejar muy en claro lo siguiente: “Me siento mal porque él ya no está con nosotros”. Se refería a Joan Sebastian. Ante esta respuesta, el conductor le dijo que ya sabía de quién se trataba y le dijo a la cantante que interpretaría el fragmento de un tema de su autoría, y segundos después, comenzó a cantar “Tatuajes”: “Sí, con todo respeto porque lo admiro, es un maestro, sigue siendo, pero sí, es la verdad, es lo que pasó”, expresó Chiquis (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Ni ella se lo cree” No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta confesión en la que Chiquis Rivera asegura que Joan Sebastian “le tiró la onda”: “Seguro dirá que en ella se inspiró para la canción Así te quiero”, “De seguro le dijo un comentario y ella se mojó, con eso de que le entra luego luego sin conocerlos”. “Lo que si me queda claro es que por la fiebre que tiene, es por eso que no puede estar sin hombre”, “¿Se drogó o toma alucinantes esta señora? Ya no encuentra la forma de llamar la atención”, “Quizás la enamoró para uno de sus caballos”, “Ni ella se lo cree”, “Ay, por favor con esta mujer”.

Comparte sus fantasías sexuales Pero esta no sería la única confesión que le haría la hija de Jenni Rivera a Omar Chaparro, ya que también comentó con quiénes le gustaría hacer un trío musical: Julión Álvarez y Eduin Caz, vocalista del grupo Firme, aunque eso no sería todo. Respecto al tema sexual, Chiquis Rivera dijo que le gustaría participar en un encuentro con los actores George Clooney y Dwayne Johnson, mejor conocido como La Roca, aunque reconoce que ve más probable participar en un trío junto a un hombre y una mujer y esa es una de sus fantasías (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Le dicen a Chiquis Rivera que “alucina” Varios usuarios se expresaron de la siguiente manera al escuchar el deseo de Chiquis por participar en un trío musical con Julión Álvarez y Eduin Caz, vocalista del grupo Firme: “Que no se les ocurra a Julión y a Eduin hacerle caso, seria lo último”. “No quiere nada la mujer, anda bien pérdida, jaja”, “Ellos dos sí cantan, no como ella”, “Ay, cómo alucina la pobrecita, la dieta keto y el agua de limón ya le están haciendo ver visiones”, “Un trío, pero en la cama ha de ser, porque esta no canta”, ” Nada mensa. A ella le encantaría cantar con quien sea para poder levantar como cantante. Estoy segura que tendría que soltar muy buena lana para que alguien acepte cantar con ella”.

No se queda callada Con la mayor naturalidad posible, a la pregunta de que es lo que más le excita de un hombre, la cantante respondió que es la honestidad, pero lo que a ella le encanta es besar y “que le agarren las pompas”. Además, confesó que le gusta que la agarren “fuerte” de esa parte de su cuerpo. Y a la pregunta de cuál es su posición sexual favorita, la cantante, antes de dar su respuesta, le ofreció una disculpa a su abuela, la Señora Rosa, quien acaba de someterse a una intervención quirúrgica: “Perrito”, respondió, ante la sorpresa de Omar Chaparro (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).