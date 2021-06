Chiquis Rivera vuelve a cautivar a sus fans con infartante imagen en sus redes sociales

El empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate y quien es exesposo de Paulina Rubio, no duda en responderle a la hija de Jenni Rivera "¡Agüita con limón!". Chiquis Rivera lo vuelve a hacer y comparte infartante imagen en sus redes sociales en la que presume su prominente trasero y hasta el empresario español Colate, exesposo de la cantante mexicana Paulina Rubio, no duda en responder. No han sido días fáciles para la hija de Jenni Rivera, pues además de los pleitos en los que han estado involucrados los miembros de su familia, principalmente sus tíos Juan y Rosie Rivera y su hermano Johnny, se dice que aún no ha firmado su divorcio de Lorenzo Méndez. "Defiende lo que crees que es correcto", dice Chiquis Rivera Con más de 100 mil likes hasta el momento, esta publicación de Chiquis Rivera dice lo siguiente: "Defiende lo que crees que es correcto, incluso si eso significa estar solo… Pero no estarás solo, porque Dios siempre está ahí. Búscalo. No solo cuando estás en aguas profundas, sino especialmente cuando estás volando alto. #SeAgradecido". De inmediato, seguidores de la cantante, quien ha sido duramente criticada por decir que su nueva figura se debe a que toma agua con limón en ayunas, se expresaron de diferentes maneras, aunque nadie se imaginaría que el exesposo de Paulina Rubio también se haría presente.

"¡Agüita con limón!", le dice Colate a Chiquis Rivera Mientras varios famosos, como el fashionista español Jomari Goyso y el productor musical Ulises Lozano, integrante del grupo Kinky y quien ha colaborado en varios discos de la hija de Jenni Rivera, le expresaron su admiración, hubo quienes se burlaron de la cantante. El empresario español Nicolás Vallejo-Nágera (Colate), exesposo de Paulina Rubio, y quien ya tuvo un intercambio de palabras con Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, se limitó a escribir: "¡Agüita con limón!", por lo que fans de Chiquis Rivera se le fueron con todo, aunque también varios lo apoyaron.

"Agua con limón quema grasa pero de los trastes" Y aunque la cantante no se enganchó con el comentario de Colate, hubo quienes no dudaron en escribirle: "Agua con limón quema grasa pero de los trastes", "Yo creo que te gusta", "Usted debería tomar colágeno", "la Chiquis no es de mi agrado, pero menos lo eres tú, vividor mantenido". "Señor, ya está muy grande, ¿no le da pena andar comentando?", "¿Andas buscando otra víctima para que te mantenga?", "Búscate a otra que te mantenga, flaco, ya se te está yendo el tiempo", "Luego no se aguanta, señor mantenido, el que se lleva se aguanta", "Ponte a trabajar, huev…", "¿Cómo se atreve a criticar cuándo se nota que tiene un hijo con obesidad infantil? antes de criticar a otros, mire a su alrededor", expresaron otros usuarios.

Aparecen 'pruebas' de que Chiquis Rivera se hizo la manga gástrica Aunque Chiquis Rivera negó enérgicamente haberse realizado alguna cirugía, como la liposucción o la manga gástrica, en su último viaje a Tijuana, videos y fotografías que circulan en la red ponen en entredicho las declaraciones de la cantante. Fue la propia hija de Jenni Rivera quien informó sobre su cirugía de bubis, pero en un mismo video donde dio detalles del procedimiento al que se sometió, aclaró que se haya realizado otro procedimiento, sin embargo, salieron a la luz "pruebas" que demuestran lo contrario. La periodista Ana María Canseco fue la 'culpable'.

¿Masajes por liposucción? Inmediatamente, los internautas opinaron y aseguraron que esos masajes se hacían tras haberse sometido a una cirugía en específico: “Esos son los masajes linfáticos que se hacen después de la lipo. Yo digo porque lo sé”, “Pues no que era agua con limón, jajajaja”. “Y cómo para qué ponerlo o qué”, “Sí hace milagros el agua de limón”, “Ese cuerpo no es de ella, ya quisiera”, “Claro, va a hacerse masajes reductivos y dice que solo el agua con limón”, “Esa señora lo que debe hacer es hacerse un cosido… pero de boca para que deje de tragar tanto”.

Aseguran que Chiquis Rivera se hizo liposucción Los mensajes en la publicación continuaron: “Adamari fue cirugía bariátrica y la Chiquis se hizo liposucción”, “Eso le debería aconsejar a sus dos hermanas”, “Deberías de darle el consejo a tus hermanas”, le aconsejaban a la cantante mexico-americana. “Chiquis te va a crecer la nariz, ahí donde te están sobando ahí se mira donde te metieron en el hoyo para hacértela para sacarte la grasa del estómago, no eches mentiras, te va crecer la nariz como Pinocho”, le escribieron en la publicación, pues no creen en que el “agüita con limón” sea la responsable de su nueva figura.

También dicen que Chiquis Rivera se hizo la manga gástrica Pero ese no fue la única cuenta de Instagram que mostró los masajes reductivos de Chiquis Rivera. En las redes sociales de de escandalo_o también se mostraron unas fotos en donde señalan que en el cuerpo de la cantante se apreciaban cicatrices muy particulares. En esta publicación, se asegura que Chiquis Rivera se realizó la manga gástrica, así lo puso en mensaje: “#Chiquis se hizo la manga gástrica, no sé porque quieren engañar, es muy su cuerpo, dinero, pero para qué engañan!! Por mí se puede quitar brazos, cachetes, pierna, etc., etc., pero no engañen”.

Usuarios opinan sobre este procedimiento Los usuarios comentaron la publicación: “Hay otro proceso que se está haciendo súper famoso que es el del globo, te hacen tragar una esponja y se infla en el estómago y lo que hace es que comes solo el 10 % de lo que comías antes y bajas hasta 50 libras en 3 a 5 meses!! Muchos famosos lo están haciendo!!! Pero ese orificio no es de manga gástrica!”. Y continuaron explicando cómo se realiza ahora el procedimiento de la manga gástrica: “Ahora también hacen la manga gástrica con un solo agujero por el ombligo, muchos ya se lo hacen así para que no dejen muchos puntitos al descubierto”.

“Es lo que usan para después de la lipo” Pero hubo usuarios que no solo se limitaron a comentar, también se dieron a la tarea de consultar para qué eran los masajes: “Si van a la página de la muchacha que le está haciendo el masaje dice claramente que es un lymphatic drainage. Es lo que usan para después de la lipo”. “La mentira es parte de su ADN”, “Es el agua con limón, ¿qué no?”, “Tal vez no se hizo la manga, pero si lipo por que ella come de todo y mucho, yo tengo la manga y duele mucho comer ciertos alimentos, el dolor desaparece después de 6 meses”, se podía leer en los comentarios.