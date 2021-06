Luego de que Sebastián acusara a su mamá de haber abusado de una niña a los 11 años, Pita Saavedra se defiende

La tía de Chiquis Rivera ofrecío una reveladora entrevista para el programa El Gordo y La Flaca

“Qué gente tan puerca”, se puede leer en los comentarios ¡Vaya escándalo! Hace apenas unos días, un joven de nombre Sebastián acusó a su mamá, Pita Saavedra, de haber abusado de una niña a los 11 años, y muchos sospechan que se trata de Chiquis Rivera, por lo que la tía de la cantante no esperó mucho y salió a defenderse. Fue en el programa El Gordo y La Flaca, conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan, que la tía de Chiquis Rivera ofreció una reveladora entrevista donde dio su versión de los hechos, la cual está disponible en las redes sociales de este show vespertino. “Qué gente tan puerca”, le dicen a la tía de Chiquis Rivera y miembros de la familia En primer lugar, el reportero David Valadez recordó que Pita Saavedra tuvo una relación muy cercana con Jenni Rivera, ya que era 6 años y medio mayor que La Diva de la Banda, aunque después de su muerte, se ha visto envuelta en varias polémicas con la familia, en especial con la señora Rosa. “(Mi hijo) dio a entender que yo la había abusado (a Chiquis Rivera), pero hay todo tipo de abuso, puede ser psicológico, puede ser sexual, puede ser físico, no sé a que se refería, pero todos lo interpretaron como sexual”, comentó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Pita Saavedra no se explica por qué su hijo dijo esto En otra parte de esta reveladora charla, Pita Saavedra mencionó que fue el entrevistador quien le dijo a su hijo que la menor que pudo haber sufrido este abuso podría ser Chiquis Rivera, a lo que el joven respondió que no lo dudaría ni tantito. “No me lo explico (que el joven haya dicho esto), no lo entiendo, hasta ahorita no lo entiendo”, expresó la tia de Chiquis Rivera, quien aseguró que todo esto es una campaña de desprestigio y una venganza en su contra por parte de algunos miembros de la familia Rivera por haber defendido a los hijos de Jenni Rivera.

“Se juntó todo”, dice la tía de Chiquis Rivera Tranquila, la tía de Chiquis Rivera compartió que “se juntó todo”, y cree que su hijo Sebastián concedió esta entrevista por idea de la señora Rosa: “Hizo todo esto para que buscara a mi hijo, mi hijo cayó y me dañó de esa manera, es todo lo que puedo pensar”. “Pueden salir diez mil personas que digan que yo soy abusadora, pueden seguir molestándome. (Sobre limpiar su nombre) para allá voy, estoy en eso, no puedo hablar de las cosas legales donde ando”, comentó Pita Saavedra, quien aún tendría más por decir.

Pita Saavedra también señaló a Pedro Rivera Y cuando nadie lo esperaba, Pita Saavedra también señaló a Pedro Rivera, abuelo de Chiquis, en este problema: “Yo estoy completamente segura que hay intereses por parte del papá de Jenni. Él tiene los intereses en ese programa, es productor ejecutivo (refiriéndose al programa donde su hijo la acusó de haber abusado sexualmente de una menor)”. Sobre el hecho de que los hijos de Jenni Rivera hayan pedido un estado financiero de las empresas de La Diva de la Banda dijo estar muy de acuerdo: “Se habían tardado, lógico que están en todo su derecho porque siempre Jenni lo decía por donde quiera: ‘trabajo por mis hijos y para mis hijos'”.

Se vendría un problema mayor en la familia Rivera Ya casi para terminar con esta entrevista, la tía de Chiquis Rivera se preguntó dónde está el dinero que La Diva de la Banda le dejó a su madre (la abuela de Jenni): “Todo lo que tenía mi madre en la cuenta que Jenni le daba, ¿a dónde se fue?”, dijo. “Estuvo muy mal por lo que le hicieron de la cuenta, se la cerraron de inmediato que se nos fue Jenni. No pasó yo creo más de 3 semanas y se la cerraron. Entonces, ese dinero ¿a dónde se fue? Es todo lo que digo. Estaría yo muy contenta si se fue a los hijos de Jenni”.

“Amo a esta señora” De acuerdo con el reportero David Valadez, cuando se anunció que se presentaría esta entrevista en el programa El Gordo y la Flaca, Johnny Rivera escribió en sus redes sociales que “amaba a esta señora”, refiriéndose a Pita Saavedra. Por su parte, Chiquis Rivera aseguró en llamada telefónica con David Valadez que la persona que abusó de ella sexualmente cuando era una menor, no era “para nada” su tía Pita Saavedra, sino que se trataba de otra mujer, la cual era muy cercana a La Diva de la Banda.

“Esa familia es muy conflictiva” No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a las palabras de la tía de Chiquis Rivera, quien se defendió de las acusaciones de que abusó sexualmente de una menor: “Nunca había visto una familia con tanto problema entre ellos mismos”, “Y yo creyendo que mi familia es de lo peor”. “Oh no! ¿De verdad? Pobre muchacha y tan fuerte, que es lo más grandioso de Chiquis, que no le echa la culpa a nadie, qué fuerte muchacha. Bendiciones, chamaca, Dios te protejerá siempre”, “¿Qué no fue la amiga que vendía las joyas a Jenni?”, “Pues una de las que traicionó a Jenni fue la mentada Elena y se especula que es ella”, “Esa familia es muy conflictiva”, “Qué gente tan puerca”, “Sigan engordando cerdos”, se puede leer en más comentarios.

Fuertes declaraciones del sobrino de la señora Rosa “Hizo un video en abril que estaba hablando con una mujer de abuso infantil y eso ya no puedo callarlo, ya no puedo porque a una niña de 11 años mi mamá la abusó”, confesó Sebastián ante la sorpresa del entrevistador, quien le preguntó si esto era cierto. “Yo no estaba ahí porque todavía no nacía, pero alguien muy cercano a mí me dijo a los 16 años y a esa edad fui con mi mamá y le dije todas esas cosas y por eso mi mamá me mandó a la calle”, confesó el joven (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Sebastián no se queda callado En esta misma entrevista, el sobrino de la señora Rosa compartió que su mamá y su pareja de ese entonces lo echaron a la calle luego de que la confrontara por haber cometido abuso a una niña de 11 años, pero aún faltaría más por contar. “Cuando mi mamá tenía 28 años, ella tenía una novia que tenía 15 años. Yo no sabía cuántos años tenía su novia en ese tiempo porque yo tenía como un año. Estuvieron juntas por 8 años, y en ese tiempo, vi muchas cosas feas”, expresó Sebastián.