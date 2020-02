Chiquis Rivera sorprende en fotografía por su parecido a Thalía

Seguidores también la comparan con Jennifer López

Es criticada duramente por la grabación de un video

Janney Marín Méndez, mejor conocida como Chiquis Rivera, cambió totalmente de ‘look‘ y ahora llama la atención por su parecido con la cantante mexicana Thalía.

Chiquis Rivera, hija de la fallecida, Jenni Rivera, publicó un par de fotografías en su cuenta oficial de Instagram para promocionar su nuevo sencillo, ‘Ticket de salida’: “Toca recoger las sobras que deje. Eternamente agradecida, mi TICKET DE SALIDA! NUEVO SENCILLO! Link en BIO!@amanditita @universalmusica @fonovisa, escribió la hija de Jenni Rivera.

En ambas fotografías, Chiquis Rivera destaca por su gran parecido con la cantante mexicana, Thalía, detalle que logró notar la comunicadora, Ingrid Lazper: “Te pareces a Thalía con ese look. Súper bella”.

Otros comentarios similares secundaron al de Ingrid Lazper: “Es verdad, lo mismo pienso”, “Tienes razón, “Se parece bastante a Thalía con ese look y por el perfil que tienes en esa foto”, “Cuando la vi, de hecho pensé que era ella”, “Pensé que era la única que lo había notado…. Dije: ‘¿¿Thalía??’ ¿Que le pasó? jiji”, “El clon de Thalía, woooow”, “Te pareces mucho a Thalía de la nariz para arriba”, “Chiquis bella como siempre, pero la verdad en esas fotos creí que eras Thalía, me sorprendió y tuve que revisar si eras tú”.

Los comentarios burlones tampoco se hicieron esperar: “Pensé que Thalía se había inyectado los labios”. Incluso, algunos usaron la ironía para burlarse de la relación oculta que Chiquis Rivera tuvo con el marido de su madre, Esteban Loaiza: “Te pareces a @thalia pero con el doble de boca. Ahora algo muy importante: NO LE VAYAS A BAJAR A LA PAREJA COMO A TU MAMÁ”.

El cambio de ‘look’ de Chiquis Rivera ha impactado a sus seguidores, ya que la hace ver más delgada y joven, incluso, algunos la compararon con la cantante, Jennifer López: “Hola chula te miras como JLo en versache #chiquisrivera”.

Pero el mayor parecido de Chiquis Rivera es al de su mamá, ‘La diva de la banda’. “Hermosa Chiquis, aquí de verdad que te pareces mucho a tu mami. Bendiciones Dios te bendiga hermosa”, “Te ves idéntica a tu madre en esas fotos”, “Esta foto me recuerda mucho a tu mamá, te ves hermosa”, “”Chiquis ves linda eres linda, has heredado la belleza de tu mami, arriba la familia Rivera, siempre unidos”.

Chiquis Rivera es una mujer que le gusta verse bien y siempre busca nuevos atuendos que la hagan lucir diferente y hermosa, pero ha recurrido a algunos “arreglos” en la cara, los cuales son notados por sus ‘fans’: “Ya no te deformes mas la cara eres muy bonita ya casi no te pareces”, “Ya no te pongas nada en la cara”, “Hermosa, pero por favor no se toque más la cara”.

Asimismo, su nuevo sencillo, ‘Ticket de salida’, el cual promociona en sus redes sociales, ha causado revuelo entre sus admiradores: “Me encantó. Ya me la bajé! Ando por Miami con el sencillo a full!”, “Preciosa, adoro tu canción !! Saludos desde Nicaragua”. “Lo estás haciendo muy bien y mejorando cada vez más, eres tan talentoso y sorprendente. Amo tu música y tu personalidad…”.