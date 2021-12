“Hace unos años, revelé mi decisión de congelar mis óvulos, fue cuando me di cuenta que tenía un quiste en el ovario izquierdo que nunca supe que estaba allí hasta que un día me desperté con un dolor horrible y sentí que me iba a morir”, comenzó diciendo respecto a los problemas para ser mamá que actualmente tiene. Archivado como: Chiquis Rivera cuenta restaurante

Chiquis and Chill es el nombre del podcast de la hija de Jenni Rivera donde se explaya en distintos temas de interés y cuenta cosas personales, por lo que no fue extraño que contara los problemas de salud que ha tenido últimamente, sin embargo nadie se imaginaba que a los 19 años habría pasado por un aborto:

No sabía cómo decirle a Jenni que estaba embarazada

Chiquis Rivera se sinceró sobre su aborto y con dificultad recordó el aparatoso momento: “Es algo que nunca he compartido con ustedes, no sé si esa es una de las razones por las que tengo endometriosis, tuve un aborto cuando tenía 19 años, nunca he hablado de eso, obviamente estaba asustada…”, añadió.

Y ante el aborto que sufrió a los 19 años, Chiquis Rivera contó que del susto que le dio, no sabía como pedir ayuda: "No sabía cómo decirle a mi mamá, no le dije a nadie porque no sabía lo que estaba pasando… Sabía que estaba embarazada pero no sabía cómo decirle a mi mamá y no sabía si era estrés, sólo comencé a sangrar y los trozos empezaron a salir fue una locura, aparentemente tuve un aborto…", mencionó.