Chiquis Rivera sorprende a todos en su más reciente publicación

La cantante rifa su camioneta, por lo que muchos se preguntan si se quedó sin dinero

También recibe duras críticas y dicen que el ganador será alguien de su familia o amigos ¿Estará pasando por problemas económicos? Chiquis Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, sorprendió a todos en su más reciente publicación donde dice que rifa su camioneta, por lo que muchos se preguntan si se quedó sin dinero, además de recibir duras críticas. En un video que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, la ex de Lorenzo Méndez muestra su camioneta en color morado modelo 2012, a la que se refiere como “G Wagon”, y que tiene hasta el momento 63 mil millas recorrridas. “Con el corazón en la mano”: Chiquis Rivera Con más de 240 mil reproducciones a la fecha, esta publicación de la hija de Jenni Rivera dice lo siguiente: “Con el corazón en la mano, estoy rifando mi 2012 G-Wagon que tiene 63 mil milas y en excelente condición. Uno de ustedes pueden ser el ganador o ganadora. Entra al link en mi bio para más información”. Aunque en este video Chiquis Rivera deja muy en claro el motivo por el que decidió rifar su camioneta, usuarios reaccionaron de diferentes maneras, desde los que opinaron que ya se quedó sin dinero hasta los que dicen que es un tipo de fraude (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Era el momento de decirle adiós “Qué onda, mi gente. Como pueden ver aquí, mi camioneta, mi G Wagon, del año 2012 tiene 63 mil millas, nuevecita, porque por dentro está limpiecita, como pueden ver, con mi logotipo. En las llantas tengo el logotipo de Be Flawless, la hice morada porque ese es su color”, comentó Chiquis Rivera. La cantante compartió también que ya llegó el momento de decirle adiós a su camioneta: “Amo esta camioneta, me duele el corazón, no saben cómo y cuánto me duele, pero quiero que ustedes tengan la oportunidad de ganarse esta camioneta que tanto amo”.

Chiquis Rivera entregaría personalmente la camioneta al ganador de la rifa Visiblemente emocionada, Chiquis Rivera expresó que su camioneta ha estado con ella tanto en las buenas como en las malas: “Voy a estar vendiendo boletos por un mes”, dijo la cantante, quien invitó a sus seguidores a que entren a su sitio web para checar más detalles. “Le acabo de poner también un sistema de sonido, es la bomba. Por un mes voy a estar vendiendo boletos, a 100 dólares cada boleto, cada persona puede comprar hasta 10 boletos, y también quería decirles que yo se las podría llevar personalmente si viven en California y quizás en Arizona”.

Chiquis Rivera confiesa que le “duele el corazón” rifar su camioneta Para finalizar con este video, el cual provocó reacciones de todo tipo e hizo que varios se preguntaran si Chiquis Rivera se quedó sin dinero, la cantante invitó de nueva cuenta a sus fans para que la apoyen comprando un boleto para esta rifa. “Me duele el corazón, pero también me da alegría porque ustedes van a poder tener algo que ha estado conmigo tantos años y que quiero tanto, y si quieren, hasta les firmo aquí (señalando una de las puertas) o no sé dónde, y si no quieren autógrafo, también” (Archivado como: ¿Se queda sin dinero? Chiquis Rivera rifa camioneta).

“A ver si no sales igual” Aunque varios famosos le mostraron su apoyo por esta iniciativa, el comediante mexicano José Luis Zagar no se quedó con las ganas de decir lo siguiente: “Tengo una tía que hace rifas de bolsas y siempre se las ganan sus hijas, a ver si no sales igual”. “Regálala o dónala. Te pasas”, “Buen negocio. Si 10 mil personas compran boleto a 100 dólares, es un millón”, “Mi amor, si necesitas dinero, sólo dime”, “Siempre haciendo dinero”, “Con que mil personas compren boleto, ella sale ganando un chin… de dinero”, se puede leer en algunos comentarios.

“Para ganar más de lo que le costó” Cuando parecía que las críticas para la hija de Jenni Rivera terminarían, éstas seguían haciéndose presentes, pues a muchos se les hizo extraño que hubiera decidido rifar su camioneta: “Inteligente la niña, rifando el carro para ganar más de lo que le costó”. “Chiquis, te amo, ¿pero por qué llevarte el dinero de tus fans?”, “Mejor que la venda, tantos contactos según ella tiene y haciendo rifas a sus fans”, “Ah, gente, ¿cómo van a pensar que la rifa va gratis? Nada en esta vida es gratis”, “No manches, le va a sacar el doble de lo que vale nueva” (Archivado como: ¿Se queda sin dinero? Chiquis Rivera rifa camioneta).

“Mi reina hermosa” Hace apenas unas semanas, y después de su separación de Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera causó sorpresa al eliminar todas sus publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, la cual poco a poco ha ido retomando con videos como el de esta ocasión. “Mi reina hermosa”, “Mi niña”, “Te amo”, “Reyna”, “Eres hermosa mi Chiquis”, “Bella y auténtica”, “Eres el amor de mi vida”, “Chulada”, “Chiquita hermosa”, expresaron algunos seguidores al verla posar de esta manera en pleno viernes (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Con Luna Bear y “el dueño de sus quincenas” “Hay una niña con autismo que me ha enseñado más sobre la vida que cualquier otra persona en este mundo, Luna Bear”, expresó la hija de Jenni Rivera en esta imagen en la que también aparece “el dueño de sus quincenas”, su perro Pancho. Las muestras de cariño tanto para la pequeña como para la cantante no se hicieron esperar, sin olvidar a su simpatica mascota, quien incluso cuenta con su propia cuenta de Instagram, donde más de 30 mil seguidores están al tanto de sus publicaciones.

Se deja “manosear” por Don Cheto Gran sorpresa provocó una foto que subió la cantante Chiquis Rivera a sus redes sociales en la que asegura que Don Cheto, su compañero en el programa Tengo talento mucho talento, es el único que la puede sostener y se deja “manosear”: “I know… not everyone can handle me, pero @donchetoalaire si, pues tantito! Jaja”, expresó. Con más de 100 mil likes a la fecha, esta publicación provocó reacciones de todo tipo, entre ellas, del propio comediante, quien reconoció que “casi, casi” puede sostenerla, pero que aún le falta. Ambos son jueces, junto con la cantante Ana Bárbara y el productor Pepe Garza, del programa Tengo talento mucho talento.