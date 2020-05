Chiquis Rivera ofrece reveladora entrevista a programa de televisión

La cantante, hija de Jenni Rivera, acepta que se está dando un tiempo con su esposo, Lorenzo Méndez

“Lo que si quiero que sepan es que no hubo infidelidad”, aseguró

¡De no creerse! La cantante Chiquis Rivera ofreció reveladora entrevista a programa de televisión donde aceptó que se está dando un tiempo con su esposo, Lorenzo Méndez.

Por medio de la cuenta oficial de Instagram del programa Venga la alegría, se puede ver el video de esta entrevista que la hija de Jenni Rivera le ofreció a la periodista Blanca Martínez “La Chicuela” y que hasta el momento tiene más de 11 mil reproducciones, donde habla de uns supuesta separación con Lorenzo Méndez, entre otros temas.

“La Chicuela” no dejó pasar mucho tiempo para preguntarle a Chiquis Rivera si es cierto que está viviendo momentos difíciles con Lorenzo Méndez, a lo que la hija de Jenni Rivera respondió de la siguiente manera:

“Con todo respeto te lo digo, no quiero hablar mucho de los detalles, pero lo que si quiero que sepan es que no hubo infidelidad, nada de eso, gracias a Dios. Ahorita, yo creo que por la cuarentena, todos, no nada más yo, sino toda la gente, las parejas en casa me van a entender, son momentos raros, son momentos diferentes, así que ahorita, pues no sé, están un poquito ‘raritas’ las cosas”.

Chiquis Rivera aseguró que entre Lorenzo Méndez y ella hay amor y cariño, además de que le están pidiendo a Dios que los ayude en estos momentos.

“Ustedes saben que soy muy transparente, muy honesta con ustedes, y pues en su momento, yo les voy a aclarar muchísimas cosas que se están diciendo porque no todas son ciertas”.

Sobre las imágenes que circularon hace unos días en las que se ve a Lorenzo Méndez brincando la barda de su casa, la cantante dijo que está molesta con los paparazzi, algo que ya había comentado en sus redes sociales, porque en tiempos de cuarentena todos deben estar en casa y no puede salir “ni llorar a gusto”.

“Eso no se vale porque todos merecemos nuestra privacidad, pero de eso, quiero que Lorenzo les aclare exactamente lo que pasó, mejor que él diga lo que pasó ahí”.

En ese mismo tema, Chiquis Rivera mencionó que está consciente que ella decidió ser artista, pero que también es un ser humano: “También pasamos por problemas, también lloramos, también gritamos, son cosas de la vida, la única diferencia es que Lorenzo y yo aquí estamos en este medio, pero sí nos merecemos un poquito más de respeto”.

Ya más tranquila, la hija de Jenni Rivera comentó sobre “Jolene”, el tema que grabó a dueto con Becky G y que salió recientemente en las plataformas digitales:

“Es una canción ya muy grande de la señora Dolly Parton, pensamos en la música country y pensamos en ella, así que la canción ya está perfecta como es, pero Becky y yo le quisimos poner un sabor latino, cumbia, a esta canción y siento que nos salió muy bien, pues Dolly dijo que le gustó y yo feliz”.