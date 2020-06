La cantante Chiquis Rivera aparece en descarada foto en Instagram y confirma que no está con Lorenzo

Después de que su hermano, Johnny Rivera, le hiciera un comentario, lo culpan de su separación de Lorenzo Méndez

“Ya estás grande, cómprate tu casa con tu herencia”, le dicen

Tras meses de rumores Chiquis por fin confirmó que ya no está con Lorenzo. La cantante mexicana dijo que no es su culpa sino por su expareja.

“Este video son para aquella gente que está muy preocupada por mi relación, por mi vida privada, les voy a decir una cosa, si yo no estoy con Lorenzo son por razones o por cosas que Lorenzo ha hecho, ni yo, si mi relación no ha funcionado la verdad no es, porque yo no quise o porque yo hice algo malo, al contrario fui muy buena esposa, y no lo tengo que decir, no me importa”, comentó.

Además la hija de Jenni Rivera comentó: “no quiero hablar de los detalles, porque son mis cosas privadas, y si llega el día, cuando yo quiera lo voy hablar y si no, se vale, todos tenemos derecho a nuestra vida privada, yo sé que están diciendo ‘Chiquis se está divirtiendo’ y sí me estoy divirtiendo, me vine porque trabajo mucho y quiero divertirme”.

Pero Chiquis dejó abierta la posibilidad de regresar con él: “Esa es la diferencia entre yo y otras personas que fingen , y que esconden la realidad de las cosas, yo no, yo estoy tomando tequila, es lo que estoy haciendo y no tengo porqué esconderme, sigan hablando, pero pues ni modo, tengo que entender que así es esto y si quiero regresar con Lorenzo, voy a regresar con Lorenzo, es lo que quiero hacer con mi vida”.

PARA VER EL VIDEO DE LA DECLARACIÓN DE CHIQUIS DÉ CLICK AQUÍ

Chiquis Rivera aparece en descarada foto y culpan a su hermano Johnny de su separación (FOTO)

Después de que celebrara su cumpleaños número 35 con una foto desnuda, Chiquis Rivera aparece en descarada foto, pero con lo que no contaba la cantante, era que usuarios culparan a su hermano Johnny Rivera de su separación de Lorenzo Méndez.

Con más de 140 mil “Me gusta” hasta el momento, entre ellos de los cantantes Larry Hernández y Beto Zapata, vocalista del grupo Pesado, el diseñador de imagen, Jomari Goyso, los conductores Rodner Figueroa y Veneno Sandoval, así como miembros de su familia: Johnny Rivera, Jenicka López, Rosie y Jacqie Rivera, además de la señora Rosa Rivera, esta imagen está disponible en la cuenta oficial de Instagram de la hija de Jenni Rivera con el título “Océano=Mi elemento”.

En esta fotografía, resaltan los atributos de Chiquis Rivera en primer plano, además de unas originales gafas para protegerse del sol y llevar su cabello recogido, aparte de un discreto maquillaje.

Una de las primeras en comentar fue su hermana, Jacqie Rivera, de quien siempre han dicho varios usuarios que tiene mejor voz que Chiquis: “Eres una hermosa hermana”.