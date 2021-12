Chiquis Rivera vuelve a ser foco de críticas luego de posar con poca ropa sobre un trineo

La hija de Jenni Rivera no deja nada a la imaginación y siempre se enfoca en ser el centro de atención

Así celebró Chiquis Rivera las fiestas decembrinas Chiquis Rivera se descara. Luego de que la cantante de música grupera estuviera envuelta en bastantes polémicas últimamente, ahora ha sorprendido a sus seguidores con una atrevida fotografía que publicó posando encima de un trineo, en conmemoración a las fechas decembrinas. Esta no es la primera vez que Chiquis Rivera posa provocativamente para sus fotografías, pues la especialidad de la sensual grupera es mostrar su figura curvilínea a sus seguidores, y que la gente comente y opine sobre su imagen. Dicha publicación ha alcanzado los 128,000 likes. Le llueven criticas por “enseñar demás” Le llovieron miles de criticas y comentarios a la cantante de 36 años, pues según comentarios de los usuarios de Instagram, la intérprete de “Paloma Blanca” siempre quiere andar enseñando de más y provocar con sus sensuales poses, uno de los comentarios que mas llamó la atención fue el siguiente: “Como siempre la Chiquis queriendo enseñar el jamón”. Además de otros comentarios: “Tu eres la que está descongelado el polo norte”, “Una Diosa al igual que mi Jenny”, “Un cuerpo de fuego”, y muchos comentarios de fans que admiran la belleza de la cantante. Recordemos que Chiquis siempre ha sido criticada por su estilo de vida.

Así se vivieron las vacaciones heladas de la Chiquis Tras la polémica por la herencia de su madre, Jenni Rivera, Chiquis ha estado afrontando una difícil situación en la cual ha sido muy criticada por su pasado, recordemos que surgió una polémica en cuanto a la herencia ya que, se dice que Jenni la desheredó tras haberse enterado de la supuesta infidelidad de su esposo con su hija Chiquis. Pero las vacaciones de Navidad, Chiquis las pasó a lado de su actual novio, Emilio Sánchez, quienes fueron a dar a un destino con nieve para esquiar. A través de su cuenta de Instagram, Chiquis compartió una serie de fotografías en donde además, también se ve que se llevó a sus hermanos, Johnny, Jenicka y Jacqie.

El emotivo mensaje que envió Chiquis en agradecimiento a su familia La pareja de Chiquis, Emilio Sánchez, también publicó algunas fotografías sobre su “Blanca Navidad”, y Chiquis no dudó en marcar territorio comentándole: “¡Pasando el mejor momento de mi vida con mis amores!”. Además, la cantante aprovechó para agradecer la compañía de su familia. “No puedo agradecer lo suficiente a Dios por una Navidad tan hermosa que pasé nevada en una cabaña con las personas que amo y disfruto estar cerca. Definitivamente extrañamos mucho a Michael y Luna Bear, ¡pero gracias a Dios por FaceTime! Lo hicimos funcionar y lo aprovechamos al máximo”, comentario que surgió a raíz de que el único de sus hermanos que no pudo ir con ellos al viaje.

El aborto espontáneo que sufrió Chiquis Rivera Sin lugar a dudas, Chiquis siempre nos sorprende con sus confesiones y ¡no acabamos de conocerla!, pues ha estado en el ojo del huracán estos últimos días por haber dado una declaración que dejó a sus fanáticos con la boca abierta, pues la intérprete de “Completamente”, confesó haber sufrido un aborto espontáneo a los 19 años. Y fue a través de su podcast “Chiquis and Chill” que habría lanzado dicha declaración, la cual califica como una de las experiencias mas traumáticas de su vida. Según el portal de noticias Infobae, la cantante habría declarado: “Nunca le conté a nadie, tenía miedo, tampoco fui al doctor. Sabía que estaba embarazada, pero no sabía cómo decírselo a mi madre.” Luego de esto, comentó que la experiencia fue tal cual horrible, ya que en ese momento comenzó a sangrar. después de dicho incidente la cantante fue al médico y me dijeron que tenía que hacerse un papanicolaou, donde le comentaron que tenían que limpiar su útero.

La enfermedad que se le diagnosticó a Chiquis que la tenía muy preocupada Después de este terrible incidente, Chiquis Rivera comenta que le detectaron una enfermedad llamada endometriosis, y la cantante aseguraba que tenía este padecimiento como consecuencia del aborto que tuvo a sus 19 años. “No estaba lista para tener hijos”, declaró la cantante con la voz entrecortada. La endometriosis es una enfermedad que consiste en la aparición de tejido en los ovarios, las trompas de Falopio o los intestinos. Infobae informó, que la cantante dijo que en ese entonces sentía que le estaba faltando a la voluntad de Dios , pero que conforme ha pasado el tiempo, cree que fue la mejor decisión por su bien y el bien de los demás.

¿Chiquis planea tener hijos en el futuro? A través de la misma conversación en su podcast “Chiquis and Chill” concluyó comentando que está planeando quedar embarazada, pues está dejando de tomar anticonceptivos ya que, piensa intentar tener bebés con su actual pareja el fotógrafo Emilio Sánchez. Chiquis declaró a ‘People en Español’ que su actual pareja le está brindando muchos momentos de felicidad, “tengo una pareja que me valora, me respeta y me quiere”, confesó la intérprete de “Horas extras”. Además también declaró que Emilio le ha dicho que quiere casarse con ella, pero que aun no hay planes de boda, ¿Será que habrá una boda próximamente?

Lorenzo Méndez sigue sin superar a Chiquis, ¡y esta es la razón! En el mes de noviembre, Chiquis dijo que su ex Lorenzo Méndez sigue sin firmar los papeles de divorcio ¿la razón? se pensaba que porque el ex integrante de la banda El Limón, quería ver si podían reconciliarse y volver a tomar la relación, pero sus razones son completamente distintas. A través del programa Ventaneando, Lorenzo comentó “Pues me siguen pidiendo papeles, no es por nada más”, dejando que en claro que no tiene nada que ver con que quiera volver con la cantante. “Me piden detalles de mi estado financiero”. El portal “El capitalino” informó que el matrimonio se unió por bienes separados, por lo cual no habría problemas financieros entre la pareja.

Chiquis Rivera recuerda el día que su madre la acusó de tener una relación con Esteban Loaiza La cantante volvió a hacer tendencia luego de haber hablado de su polémica más grande y por la cual le han llovido cientos de críticas, un momento que según la cantante borró de su vida, pues recordemos que Jenni aseguró haber descubierto que su hija había tenido un encuentro sexual con su entonces esposo y padrastro de sus hijos, Esteban Loaiza. Según información recabada por ‘Infobae’, Chiquis comentó que su mamá en ese entonces, le mandó un correo electrónico titulado “Lights on” (Luces encendidas) el cual era un texto muy largo, así le puso de nombre Jenni, porque “básicamente lo que decía era que todo tenía sentido, y que ya las luces se habían encendido, que ella podía ver claramente que yo me estaba acostando con su marido Esteban”, confesó.

Chiquis Rivera intentó solucionar el “mal entendido” En la misma charla del episodio del podcast “Chiquis and Chill”, la cantante aseguró que cuando estaba leyendo dicho correo que le hizo llegar “La Mariposa de Barrio”, no pudo terminar de leer todo el texto, pues tiró el celular e inmediatamente tomó sus llaves y manejó hasta la casa de su mamá en una desesperación por aclarar el mal entendido. Chiquis contó que no pudo entrar ni siquiera a la casa de su madre, pues todas las cerraduras ya estaban cambiadas y el acceso se le denegó, la hija de Jenni Rivera, comentó que intentó explicarme muchas veces a su mamá su versión de los hechos. De hecho, Janey, contó que había una persona que habría llegado a la vida de Jenni para inventar chismes y hacer quedar mal a Chiquis, pero nunca especificó quien sería.

"Envidia, ego y ambición" son las razones por las cuales la familia Rivera está "rota" "Estoy lista para decir que, sí, no me llevo bien y sé que algunos de mis hermanos, y no quiero hablar por ellos, tampoco se llevan bien con la mayoría de nuestros parientes", esto habría declarado la hija de La Diva de la Banda a través de su podcast "Chiquis and Chill". La ruptura familiar habría ocurrido a raíz del informe de cuentas que los hijos de la fallecida cantante le pidieron a Rosie Rivera, Según el portal Univisión, Chiquis comentó que, como beneficiarios, sus hermanos tienen derecho a solicitar el informe de cuentas financieras que Rosie, su tía, les habría negado dar hace unos meses. Cabe recordar que Chiquis fue desheredada de la fortuna de su madre, a raíz del problema que hubo por una supuesta infidelidad.