La hija de Jenni Rivera se burla de quienes la envidia por bonita y nalgona

Chiquis Rivera no contaba con que algo saldría mal

Usuarios le dicen que es más “jamón” que nalgas

Con un tono particular, Chiquis Rivera presenta su escudo contra quienes la envidian por “bonita y nalgona”.

En la cuenta oficial de Instagram de Univisión, se puede ver un video en el que la hija de Jenni Rivera dice: “Estos lentes me protegen de las frustradas, las envidiosas, las celosas porque estoy bonita y nalgona”.

VEA EL VIDEO AQUÍ

En este mismo video, que lleva más de 140 mil reproducciones, se comenta que Chiquis Rivera ha sido criticada más de una vez por su aspecto físico, y en esta ocasión, enseñó el ostentoso accesorio con el que se protege de las envidiosas.

“Hello, ¿ven estos lentes glamorosos, bellos, lindos de París? Pues véanlos bien, ven para acá, te voy a contar por qué me los compré: Estos lentes me protegen de las frustradas, las envidiosas, las celosas porque estoy bonita y nalgona”, dice la hija de Jenni Rivera.

Además, Chiquis Rivera envió un mensaje a las criticonas: “A las criticonas, les digo bye, bye”.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, pero contrario a lo que esperaba Chiquis Rivera, la criticaron a más no poder:

“Envidia a ese jamón?”, a lo que muchos internautas le contestaron con emojis riéndose, “Jajajaja nalgona? Puro jamón, acompañado de un emoji de un cerdito, mientras que otra internauta le dirigió un mensaje a la hija de Jenni Rivera: “Humildad Chiquis, que cada cual con su gusto, tú puedes creer que estás bella, pero no para todo el mundo”.

“Soy mujer, tengo 41 años, 2 hijas, no hago dietas ni ejercicio y no estoy tan gorda y celulitosa como ella”, “Envidia” Ni del marido que tiene. Yo no soy flaca, pero no estoy como ella, y eso que no hago ejercicio ni dietas”, “Como le gusta hacer el ridículo, jajaja”, “La verdad todo puede haber, menos envidia, eso si que no”.

Los comentarios y preguntas dirigidas a Chiquis Rivera siguieron llegando: “Si hay alguien que envidie a esta señora? Es neta?”, “No sé que tiene de bonita”, “Estudien para que no crean que tener nalga y ser bonita te hace bella, jaja”, “Pobre frustrada tú, mi hija, quién va a envidiarte, lo que es tuyo es tuyo, quién te lo va a quitar”, “Ridícula”, “Ji ji chiquita y venenosa se parecen”.

Hubo una usuaria quien salió en defensa de la hija de Jenni Rivera: “Y todas las que la critican y le dicen gorda han de estar como JLo, sienten envidia porque comentan con tanto desprecio y odio, sus vidas han de ser tan aburridas y deprimentes, vivan y dejen vivir mujeres”, a lo que le respondieron: “(NO) de hecho, al menos yo no estoy como JLo para nada!!! Pero no voy por la vida viviendo de lo que piensen los demás de mí (como ella y su familia), y si ella se expone de esas manera, ¿por qué los demás somos los malos? No entiendo!!!”.

“O sea, uno no puede decir la verdad porque ya es envidia, por favor!!! Mujer ridícula, sin talento alguno que sólo vive de los escándalos”.