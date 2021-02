“No tiene amor propio”. Chiquis Rivera aparece en fotografía luciendo su rostro al natural y hablando orgullosa de su autoestima y los seguidores le comentan que una mujer segura no anda presumiendo que lo es y que dejara de aparentar algo que no es.

Diversos comentarios comenzaron a llegar a la fotografía de Chiqui Rivera luciendo su rostro más natural y sin maquillaje, en donde algunos usuarios destacaron en que si ella fuera en verdad segura no lo diría tanto:

“La mujer que se valora no necesita demostrar nada a la gente, ni estar hable y hable de lo mismo todo el tiempo, ya sabemos que lo valoras y no sé que tanto, ¿para que decirlo a cada rato? Si tan segura eres de quien realmente eres no digas nada, no aparentes ser quien no eres”, escribió una internauta.

A lo que varios seguidores sacaron a relucir las fotografías que se le filtraron a la hija de Jenni Rivera hace unas semanas atrás en donde aparecía con su cuerpo más natural y que por eso, ella continuaba hablando sobre tener una buena autoestima:

“Y desde que le subieron las fotos así como realmente es ella ya se puso a hacer más ejercicio de lo normal y a hablar de lo mismo de siempre”, escribió una chica en la fotografía de Chiquis Rivera luciendo su rostro más natural y sin maquillaje.

Una seguidora afirmó en que si ella en verdad tiene buena autoestima no le preocuparía lo que otros pensaran de ella: “No creo jaja, para que nomas digas eso desde que enseñaron esas fotos, a una persona con autoestima no le afecta lo que los otros dicen de ella, y no lo dice”.

Archivado como: Chiquis Rivera rostro natural