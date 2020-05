En medio de una supuesta crisis matrimonial con Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera rompe el silencio

La hija de Jenni Rivera cuenta lo que está pasando actualmente en su vida

“Enfrentaré las cosas en el momento que esté lista”, expresó

¡No se guardó nada! En medio de una supuesta crisis en su matrimonio con Lorenzo Méndez, la cantante Chiquis Rivera rompe el silencio y cuenta lo que está pasando actualmente en su vida.

A través de sus historias de Instagram, y las cuales retomó la cuenta oficial de Instagram del programa Suelta la sopa, la hija de Jenni Rivera abrió su corazón: “Enfrentaré las cosas en el momento que esté lista”, dijo.

Cerca de las 290 mil reproducciones, y con más de 12 mil likes, entre ellos de la actriz y cantante puertorriqueña Maribel Guardia, así como de Beatriz Adriana Solís, hija del Buki, en este video se muestra de Chiquis Rivera decir lo siguiente:

“Gente que ha estado preguntando, estoy bien. Como todos ustedes, yo también tengo días difíciles, días donde no tengo ganas de hacer ciertas cosas, donde estoy enfadada de ciertas personas y pues cosas que pasan, especialmente en esto de la cuarentena yo creo que nos está ayudando a reflexionar, como siempre lo digo, pero también darnos cuenta de muchísimas cosas”.

La hija de Jenni Rivera, quien luce con poco maquillaje en este video, confirma nuevamente que está bien, pero que le gusta ser muy transparente con sus seguidores:

“Si hoy me levanté de malas, pues me levanté de malas, y si hay gente que me cae mal, pues me cae mal, pero pues luego regreso y digo ok, yo sé que tengo una responsabilidad social, pero eso también requiere que yo sea honesta y transparente con ustedes y también regresar a mi paz interior y decir: ‘¿sabes qué? Está bien”.

Chiquis Rivera confesó que “se subió a la máquina” a hacer ejercicio y se sintió mucho mejor, además de revelar que esta semana es muy importante porque su nuevo disco saldrá el viernes y hay que enfocarse en eso, en las cosas positivas, en las cosas que dan fortaleza para salir adelante, que inspiran, que traen felicidad y que traen gozo.

“Pero si, soy ser humano, yo también lloro, yo también sufro, yo también paso por todas las cosas que ustedes también pasan. Desafortunadamente, hay gente que no respeta la privacidad de uno y pues que se ponen a juzgar, a asumir, a echarle ‘más salsa’, ‘más crema’, más todo, ‘a los tacos'”.

Para finalizar, la cantante se expresó así: “Ustedes saben, yo siempre enfrento las cosas, siempre, si no lo he hecho, les digo porque lo voy a hacer en el momento que yo quiera, que yo diga y que yo esté lista y preparada para hacer eso”.

De inmediato, algunos seguidores de esta cuenta reaccionaron al mensaje que compartió Chiquis Rivera: “Esto debe ser otro teatro, casualmente va a sacar disco y pasa todo esto, ¿casualidad? Increíble como la gente trata de conseguir lo que con talento puro no puede”.