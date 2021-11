A través de un video publicado por la cuenta de Instagram del programa Chisme No Like, se logra recuperar parte de este video, en donde la hija de Jenni Rivera reveló más detalles sobre su arribo al país, todo esto debido a su presentación en los Premios La Radio: “Estoy contenta de estar después de casi dos años, estaré conduciendo y cantándoles mi nuevo sencillo “Mi problema”.

“Yo estoy esperando a que él firme, yo estoy esperando, yo estoy mandando emails casi todos los días, (¿rogando?) sí, rogando que por favor firmen y no me han contestado, ya van cuatro meses” confesó Chiquis Rivera al ser cuestionada el porqué aún no han firmado los tramites de divorcio con el ex vocalista de La Original Banda el Limón.

Durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México, Chiquis Rivera reveló que le ha estado rogando a Lorenzo Méndez para que por fin le firme el divorcio, pero él sigue sin contestarle los emails que su equipo de abogados le han estado mandando constantemente y que realmente no sabe las razones por las que él aun no quiere hacelo:

LA HIJA DE JENNI RIVERA AFIRMA QUE ELLA NO NECESITA EL DINERO DE LORENZO MÉNDEZ

Tras revelar que le ha estado casi rogando a Lorenzo Méndez para que firme el divorcio, Chiquis Rivera sostuvo que ella no le ha estado pidiendo nada de compensación monetaria, debido a que para eso ella trabajaba y ganaba su propio dinero: “No para nada, o sea no tengo nada que pedirle a nadie, gracias a Dios yo trabajo y gano mi propio dinero, no tengo que pedirle nada”

Ante esto, un reportero le cuestionó por qué le pedía sus documentos financieros, a tal grado de que incluso le pidió aun juez que lo sancionara por 5 mil dólares por no hacerlo, a lo que Janney responde que eso es algo que simplemente se pide y no porque ella busque dinero: “No, no, eso es parte de un divorcio, eso se lo pide la corte, yo no pido nada, eso es parte del proceso”.