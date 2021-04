Acusan de ‘fraude’ a Chiquis Rivera

La hija de Jenni Rivera rifa su camioneta ¿por dinero?

Los comentarios de la gente no tuvieron piedad La rifa de la camioneta de Chiquis Rivera finalmente sucedió luego de que por espacio de más de un mes, la hija de Jenni Rivera estuvo anunciando la venta de boletos de 100 dólares cada uno para los que quisieran participar en el sorteo, cuyo ganador ya fue anunciado, sin esperar las críticas que se desatarían. A raíz de que la rifa de su camioneta morada fuera anunciada, la cantante ganadora del Latin Grammy fue duramente criticada por la cantidad de dinero que supuestamente sacaría al venderlos a 100 dólares, por lo que las personas que no la quieren aseguraron que se estaba quedando sin dinero. Chiquis Rivera por fin rifa su camioneta A través de la cuenta de Instagram de ‘Chamonic’, se puede ver la recopilación del video que grabó Chiquis Rivera en el que frente a la urna de miles de boletos que compraron fanáticos y personas allegadas para ganar la rifa de su camioneta, la cantante saca el boleto ganador. Muy emocionada, la hija de Jenni Rivera viste un conjunto deportivo color morado, que hace juego con su camioneta morada: “Voy a regalar un chin… de cosas para que estén aquí en el live jajaja… Bueno, les deseo lo mejor la persona que se gane la camioneta cuídela, que la disfruten, se llevan un pedazo de mi corazón con ustedes, voy a llorar…”, comenzó diciendo.

A punto de llorar, Chiquis Rivera nombró al ganador sin esperar lo que venía La hija de Jenni Rivera removió los boletos de la urna y el ganador fue uno del fondo: “Oh por Dios estoy muy emocionada… Guadalupe Arévalo, te ganaste la camioneta más dos mil 500 dólares, felicidades Guadalupe, no sé donde vivas pero pues haber cómo le hacemos, nos mandas un DM, a toda la gente nos vamos a comunicar aquí, felicidades,s es tuya mi camioneta”. Y muy conmovida, la hija de Jenni Rivera se comunicó momentos después con el ganador, quien no dejaba de temblar: “Hola, cómo estás?”, preguntó Chiquis, mientras el joven Guadalupe aseguró que estaba muy nervioso y no podía creerlo: “Recé, fue mi cumpleaños recién en abril 10 y recé por la camioneta, y dije ‘Que sea lo que Dios quiera’, soy de Sacramento”.

Chiquis Rivera le llevará personalmente la camioneta al ganador Cuando la hija de Jenni Rivera se enteró que el ganador vivía en Sacramento no dudó en decirle que ella personalmente se la entregaría: “Estás en vivo ¿no importa? es porque quería que toda la gente viera que no es trampa y nunca te he conocido ¿verdad?”, pero el fanático la sorprendió con algo. “De hecho sí nos hemos conocido, deja te enseño”, comentó el ganador de la rifa de la camioneta mientras Chiquis quedó asombrada porque tenía una foto junto a ella: “Oh bebé, honestamente estaba preocupada y rezaba porque un verdadero fanático mío ganara, mira tú puedes quedártela, venderla, hacer lo que quieras, es tuya…”, dijo la cantante.

El ganador también se llevó 2 mil 500 dólares “Te llevas también 2 mil 500 dólares para que no te preocupes por el servicio, las llantas están nuevecitas, tiene nuevo sistema, está nuevecita, gracias bebé por ser un leal fanático, estoy tan feliz que un fanático la haya ganado, y pues ahorita me mandas un mensajito con tu dirección y te la llevamos, felicidades mi amor”, aseguró Chiquis Rivera. Y la cantante finalizó dando gracias a Dios por escuchar sus plegarias: “Le pedía a Dios, te lo dejo en tus manos y él estaba rezando, eso me hace tan feliz y nomás 100 dólares invirtió”, finalizó muy feliz Chiquis Rivera sin imaginar que la gente estaría acusándola de presunto fraude.

La gente la tachó de ‘fraude’ por la rifa de su camioneta Los comentarios de la gente no se hicieron esperar: “No se la gano algún familiar?”, “Eran comprados los boletos”, “Esta mujer NO solo le regalaron la camioneta si no que la rifó y sacó su buen dinero VIÉNDOLO POR LOS DOS LADOS ELLA SALIÓ GANADO Y SIN GASTAR UN PENNY!”, protestaron algunas personas. Pero sin piedad, la acusaron de lo peor: “No es mala onda pero siento que a ese chavo lo he visto en algún lado.. nadie le cree a esa mujer”, “100 dls por cada boleto… cuantos habrá vendido? Ella sí sabe exprimir muy bien a sus fans, con un libro de dieta Keto que ella no sigue, con sus discos donde canta muy mal, y ahora con esto”, “Que mala onda que haga eso con sus fans cuánto dinero no sacó sin meter las manos, nunca he escuchado que ningún artista haga esas cosas, le encanta el Dinero pero que se puede esperar de ella”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

¿Estafó a la gente por el dinero de la rifa? Se revela para qué sería utilizado “Ya ni haya qué hacer esa mujer para agarrar más atención”, “Si va a donación a su compañía eso significa que todo ese dinero no paga taxes.. chulas!!”, comentó alguien pero otra persona aseguró que la cantidad de dinero iría a donación: “Ya van a criticar… Va donar parte de ese dinero a una fundación @chiquis @ominoemi Total ni que ustedes hubieran comprado boleto”, aseguró. La hija de Jenni Rivera está en constantes ataques desde que se separó de Lorenzo Mendez a finales del 2020, cuando por diferencias irreconciliables anunciaron que tramitarían el divorcio, mismo que no ha podido concretarse en su totalidad por falta de acuerdo en lo que a bienes respecta.

“Con el corazón en la mano”: Chiquis Rivera ¿Estará pasando por problemas económicos? Chiquis Rivera, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, sorprendió a todos en su más reciente publicación donde dice que rifa su camioneta, por lo que muchos se preguntan si se quedó sin dinero, además de recibir duras críticas. En un video que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, la ex de Lorenzo Méndez muestra su camioneta en color morado modelo 2012, a la que se refiere como “G Wagon”, y que tiene hasta el momento 63 mil millas recorridas. Con más de 240 mil reproducciones a la fecha, esta publicación de la hija de Jenni Rivera dice lo siguiente:

Era el momento de decirle adiós “Con el corazón en la mano, estoy rifando mi 2012 G-Wagon que tiene 63 mil milas y en excelente condición. Uno de ustedes pueden ser el ganador o ganadora. Entra al link en mi bio para más información”. Aunque en este video Chiquis Rivera deja muy en claro el motivo por el que decidió rifar su camioneta, usuarios reaccionaron de diferentes maneras, desde los que opinaron que ya se quedó sin dinero hasta los que dicen que es un tipo de fraude (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). “Qué onda, mi gente. Como pueden ver aquí, mi camioneta, mi G Wagon, del año 2012 tiene 63 mil millas, nuevecita, porque por dentro está limpiecita, como pueden ver, con mi logotipo. En las llantas tengo el logotipo de Be Flawless, la hice morada porque ese es su color”, comentó Chiquis Rivera.

Chiquis Rivera entregaría personalmente la camioneta al ganador de la rifa La cantante compartió también que ya llegó el momento de decirle adiós a su camioneta: “Amo esta camioneta, me duele el corazón, no saben cómo y cuánto me duele, pero quiero que ustedes tengan la oportunidad de ganarse esta camioneta que tanto amo”. Visiblemente emocionada, Chiquis Rivera expresó que su camioneta ha estado con ella tanto en las buenas como en las malas: “Voy a estar vendiendo boletos por un mes”, dijo la cantante, quien invitó a sus seguidores a que entren a su sitio web para checar más detalles.