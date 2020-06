Chiquis Rivera es atacada por mover su retaguardia sin pudor en Tik Tok

Le llueven comentarios negativos a la hija de Jenni Rivera luego de compartir un video

“Suertudo es el que se está comiendo todo”, dijo un usuario

La cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, es atacada por mover su retaguardia en la red social de moda, Tik Tok.

Con más de 178 mil reproducciones hasta el momento, y a punto de llegar a los 18 mil likes, en esta publicación, Chiquis Rivera realiza unos movimientos, dejando ver su prominente retaguardia en primer plano, dando la impresión de que estuviera encendiendo una podadora de cesped.

En sus dos primeros intentos, Chiquis Rivera falla al tratar de “encender” su podadora de cesped, por lo que muestra su frustración, pero la tercera fue la vencida, por lo que la hija de Jenni Rivera se alegró y empezó a aplaudir.

“Encendiendo mi podadora de cesped invisible”, fue lo que posteó la cantante, además de llamar la atención el hashtag #tambiénlasmujerespueden. A varios de sus seguidores no les importó atacar a Chiquis Rivera por haber subido este video que compartió en su cuenta de Tik Tok y así se lo hicieron saber:

“Suertudo es el que se está comiendo todo”. “Encendiendo tu podadora invisible, pero tú me enciendes”, “Ese si es un buen escape, bien ped…”, “Ese motor si lo sabes prender y mover con respeto”, “A cortar el pasto, Chiquis, y que prenda esa máquina que no hace ruidos”, “Te tiembla macizo, jajaja, con respeto, el carro cortador”, “Aguada”, “Las tienes buenas”, “Gelatina, gelatina, lleve su gelatina”, “¿Cuándo me das el sí por no decirte otra cosa?”.

Pero no todo fueron comentarios de ese tipo para la hija de Jenni Rivera, quien actualmente está separada de su esposo Lorenzo Méndez, además de estar de estreno con su más reciente disco, titulado Playlist, ya que algunos de sus admiradores aprovecharon la ocasión para llenarla de halagos por su belleza y por compartir este video, en el que muestra su retaguardia en primer plano, en su cuenta de Tik Tok.

“Te salío muy bien, Chiquis tan bella”, “Hermosa como su madre”, “Te amo, mi reina”, “Belleza, besos”, “Preciosa”, “Hermosa”, “Mi reina bella”, “Todo lo que hagas te queda muy bien”, “Hermosa Chiquis”, “Que bien, Chiquis”, se puede leer en algunos comentarios.

Por su parte, una admiradora de la hija de Jenni Rivera no pudo evitar hacer la siguiente confesión: “Hermosa, ya los extraño mirarte junto a tu esposo”, mientras que alguien más, sin estar enterado de la situación, preguntó: “¿Dónde está tu esposo, ya no están juntos?”, a lo que un internauta respondió: “Rehabilitación”.

“Mi mamá y yo somos fans de tu mamá”, “Estás bien hermosísima”, “Que bien te sale”, “Que preciosa”, “Te amo”, “Preciosa, te adoro”; “Gracias por hacerme reír, realmente lo necesitaba”, “Mi amor”, “Que lindo video”, “Chiquis, ¿quieres ser mi novia?”, “Chaparrita hermosa”, “Eres muy linda”, “Que bonita”, expresaron más admiradores de la hija de Jenni Rivera después de haber visto su video en Tik Tok.