“No nos comunicamos para nada, yo no he escuchado nada de él en mucho tiempo. En mi libro, cuento que mi tío Juan fue una de las personas que me dijeron que tuviera cuidado (sobre las adicciones de Lorenzo Méndez a las drogas), pero a veces uno tiene que pasar por ciertas cosas para aprender”.

“No me arrepiento de nada”

A pesar de estos señalamientos, la hija de Jenni Rivera afirmó que no se arrepiente de su relación con Lorenzo Méndez, pues también vivieron momentos “muy bonitos”: “Desafortunadamente, ciertas cosas se dijeron y pues yo me mantuve callada por mucho tiempo y a veces ex tóxico cuando uno se guarda ciertas cosas, especialmente cuando se están diciendo cosas que no son”.

En “Invencible”, Chiquis Rivera cuenta que su mundo, en los meses que siguieron a la trágica muerte de su madre, “cayó en picada”: “Después de dejar de lado sus sueños para apoyar la metamorfosis de Jenni Rivera de cantante en ciernes a legendaria ‘Diva de la Banda’, un desgarrador malentendido impulsó a Jenni a excluir a Chiquis de su testamento y a desterrar a su hija de su vida”. Esto más se cuenta en este texto…