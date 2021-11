Ante estas declaraciones, Chiquis Rivera señaló que su madre no estaba nada de acuerdo con la relación que tenía con otra mujer, de la cual no dijo su nombre, a tal grado de que la cantante creyó que la Gran Diva la iba a correr de la casa si continuaba con ese amorío:

Sin embargo, esto no parecía importarle a la Diva de la Banda, ya que a pesar de que Janney intentó convencerla, argumentando que tenía muchos fanáticos y amigos que eran también gay y ella no tenía problema en aceptarlos, su madre respondió contundente: “Sí, pero no bajo mi techo”.

EL EMOTIVO MENSAJE QUE DEJÓ

“La alegría que nos trajiste y aún nos traes es incomparable. Eres un alma gentil, una gran hermana mayor y una prima excepcional. Estamos tan bendecidos de tenerte. Feliz cumpleaños mi grande, pero siempre serás mi pequeña ahijada. Nina te ama, siempre y para siempre, pase lo que pase”, concluyó Chiquis en su felicitación a Jaylah Hope.

En el mensaje de felicitación Chiquis Rivera no solo escribió hermosas palabras para su sobrina, también le dedicó un precioso mensaje a su hermana Jacqie Rivera. “Hermana, deberías estar orgullosa. Has hecho un trabajo magnífico con tus hijos. Sé que no es fácil porque no vienen con un manual, pero créanme que han hecho un gran trabajo”.