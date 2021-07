Chiquis Rivera sorprendió una vez más a sus seguidores

La hija de Jenni Rivera filtró lo que le hizo llegar Ángela Aguilar en su cumpleaños

“Le mandó un té para que se ubique”, expresó un seguidor ¿Se avecina un pleito? El pasado 26 de junio la cantante Chiquis Rivera celebró un aniversario más de vida, y cuando nadie lo esperaba, recientemente filtró lo que le hizo llegar Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, por lo que muchos se preguntan si existe una rivalidad entre ellas. Por medio de la cuenta oficial de Instagram del programa Suelta la sopa de Telemundo se retomó una imagen de las historias de la hija de Jenni Rivera en la que muestra lo que le hizo llegar la intérprete de Ahí donde me ven, quien se encontraba de vacaciones con su familia por varios países de Europa. “Eres una cab…”, le dice Ángela Aguilar a Chiquis Rivera “Hace unos días recibí estas flores de mi hermosa Ángela Aguilar. Mil gracias. Tu mensaje fue el mejor”, expresó Chiquis Rivera, quien hace apenas unos días dio mucho de qué hablar al aparecer sin ropa desde la cama en sus redes sociales. Pero, ¿qué fue lo que le escribió la hija de Pepe Aguilar? ¿Habrá rivalidad entre ellas? Para empezar, muchas personas ni enteradas estaban que entre ellas pudiera existir una amistad por la diferencia de edades entre ambas y por la distancia. Atentos…

“Que encuentres amigos que te aporten” “Aunque tarde, te deseo que los consejos que te digan, te ayuden, que encuentres amigos que te aporten, pero que tú, te salves (porque eres una cab…). Feliz vuelta al sol. Te mando mi amor”, le escribió Ángela Aguilar a Chiquis Rivera en una tarjeta junto a un ramo de rosas blancas. Pero tal parece que el hecho de haber compartido este detalle con los usuarios fue contraproducente para la hija de Chiquis Rivera, ya que las comparaciones no se hicieron esperar y la cantante no salió muy bien librada. Le dijeron de todo a Janney.

“Están donde están gracias a papi y mami” Una persona no se tentó el corazón y se les fue directo tanto a Chiquis Rivera como a Ángela Aguilar: “Al final son dos que están donde están gracias a papi y mami”, a lo que alguien más respondió: “Pero Ángela si canta y no se puede comparar con ésta”. “Ángela es una muchacha linda y talentosa, nada qué ver con Chiquis”, “Chiquis, ella no ha tomado agüita con limón, ella es natural”, “Ángela si tiene talento y eso no se compra, no comparen”, “¿Comparar a Chiquis con Ángela? Ángela canta, actúa y es bella natural, nada qué ver con Chiquis”, “Es como mezclar agua y aceite”.

Chiquis Rivera sigue de fiesta Si faltaba una crítica más para Chiquis Rivera, ahora se reveló un video en el que se le puede ver que sigue de fiesta por su cumpleaños, el cual fue el pasado 26 de junio, junto a su novio, el fotógrafo Emilio Sánchez, así como algunos amigos. “Y se quejaba de Lorenzo, en fin, la hipocresía”, “Para eso están queriendo sacar a Rosie y Juan de la administración del legado de Jenni, para poderlo gastar”, “Con el Covid y todos empinándose la botella, qué horror”, “Y luego dice que Lorenzo tiene problemas con el alcohol”, “Menos mal que es ‘cristiana'”.

Como Dios la trajo al mundo Aunque no es la primera vez que aparece sin ropa en redes sociales, Chiquis Rivera volvió a provocar escándalo al aparecer “como Dios la trajo al mundo” en una imagen que subió a redes sociales y que otra cuentas se encargaron de repostear. “Es lo único por lo que resalta y sus escándalos, porque por su música no más nada”, “Esa es su manera de hacerle promoción a su música, encuerándose para hacer escándalo y que suene”, “Ay no, ¿esta qué dijo? A enseñar que no pude agarrar la fama de mi mamá”, “Qué ridícula, mejor trabaja para porno”, “Mucho se había tardado, ya le urgía”.

Chiquis Rivera confirma que se hizo cirugía Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, quería tener sus senos bien paraditos y se metió cuchillo para lograrlo. Fue la hija de Jenni Rivera quien posteó un video en su Instagram en donde aclara qué se hizo en su cuerpo. “Me operé las bubis y nada más de las bubis. Ya estoy viendo en las páginas de chismes, que la verdad casi siempre tienen información incorrecta, no me hice la manda y si lo hubiera hecho se los diría. Me la hice (operación) en las bubis, las quería más paraditas y ya se me hizo. No me hice la manga (gástrica) y ya estoy en casa”.

“Le pagué, no es gratis…” La cantante reconoció a su cirujano, Víctor Gutiérrez, quien ha sido su doctor por varios años: “Le pagué, no es gratis… Me operaron el lunes y no el domingo, para que vean que todo lo que dicen no siempre es correcto”, compartió la hija de Jenni Rivera. “Lipo tampoco me hicieron, solo de acá de los lados, pero sólo por las bubis”, agregó. Y es que Chiquis ha sido cuestionada sobre su figura en las últimas semanas, pues se dice que se hizo un procedimiento estético, aunque ella lo negó y dijo que había bajado de peso gracias al agua con limón (Con información de Agencia Reforma).

Siguen las críticas para Chiquis Rivera Chiquis Rivera enseñó su “cucú” para promocionar una crema anti-celulitis que comenzó a vender hace unos días. Sin embargo, un comentario del cantante El Chapo de Sinaloa se volvió viral por criticar la forma en la que la hija de Jenni Rivera hizo su comercial, ya que dice que sólo quería mostrar su cuerpo. El intérprete subió a su cuenta oficial de Instagram la foto de la hija de Jenni Rivera en tanga y decidió expresar su opinión, aunque con lo que no contaba era que recibiría un sinnúmero de críticas de todos lados por haber hecho esta publicación.

¿Cómo tenerles respeto? “No me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de mujeres que quieren llamar la atención enseñando el cul…? ¿Será qué tienen una cara horrible? Qué pena, cab…, vergüenza ajena! ¿En donde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerles respeto?”, escribió. Horas después, y tras recibir ataques por parte de seguidores de Chiquis y grupos feministas, El Chapo de Sinaloa decidió borrar los mensajes que había puesto. La hija de Jenni Rivera no se pronunció al respecto, pero sus amigas del medio del espectáculo como Carolina Ross y Helen Ochoa defendieron la postura de Janney al enseñar sus nachas, pues es libre de hacer lo que quiera (Con información de Agencia Reforma).