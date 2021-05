En la publicación se puede observar a la artista musical luciendo un suéter y unos pants de color azul, posando frente a su espejo, y levantando su retaguardia, donde su voluptuoso cuerpo hicieron que se le bajara un poco su pantalón, provocando suspiros en sus seguidores que no dudaron en comentar su instantánea.

“La única mujer a la que dejaría tirarme un ped… en la cara”, “Que Ricura de mujer sueño contigo”, “Que rica nalguita”, “Rico culi… como a mí me gustan”, “Enseñe esa colot… chaparrita”, ” Me dan ganas de darte pequeñas mordidas”, “Sé que quieres hombre cuando gustes aquí estoy mi amor”, “la rajita de canela”, fueron algunos de los comentarios.

Tras ver la tremenda foto de Chiquis mostrando parte de su retaguardia, sus seguidores no dudaron en hacerse presentes en los comentarios, para dejar algunos mensajes obscenos, provocados por la sensualidad que derrama la cantante en cada una de sus publicaciones en su perfil de red social.

“Hola hermosa saludos desde Monterrey eres una persona maravillosa lo he visto en tus publicaciones eres totalmente natural y eso te hace ver mas hermosa”, “eres la mujer más hermosa que pisa este planeta y cualquier otro”, “Le duela a quien le duela, super cuerpazo y culaz…”, “No entiendo por qué el afán de salir haciendo esto si tú no necesitas hacerlo eres guapa y inteligente y con esto te miras vulgar y corriente aprende a ser una dama como fue tu madre”.

Por otro lado hubo quienes apoyaron a Chiquis para que siga mostrando su cuerpo tal y como lo hace: “Y si eres feliz haz lo que quieras no le tienes que dar explicaciones a nadie de tu vida solo tu eres la dueña de ella”, “Así te ves bien bizcocho madre mía”, comentaron sus fans.

La hija de la cantante Jenni Rivera publicó un video en donde se atrevió a mostrar su vientre y los resultados que según ella está teniendo gracias al ejercicio y la alimentación, lo que obviamente le provocó ataques y burlas por la gente que no daba crédito a lo que veía.

Ataviada con una pantalonera negra y una sudadera del mismo tono, con su cabello chino suelto y desgreñado, la hija de Jenni Rivera decidió grabarse en su cocina para decirle a toda la gente que la critica que ha conseguido buenos resultados en su cuerpo, lo crean o no.

Sin embargo, el ángulo en que se puso la hija de Jenni Rivera para mostrar sus encantos, provocó que se bajar la pantalonera y literalmente dejara ver que no traía ropa interior y la mitad de su trasero quedó expuesto, lo que obviamente generó polémica entre los internautas. Archivado como: Hija Jenni Rivera Chiquis Rivera retaguardia.

En la publicación de la cuenta de ‘Escándalo’, la gente criticó: “Sí como no…y todas las cirugías que se ha hecho eso no lo hace el agua con limón…”, “Lipolimón se llama”, “Faltó quitarse el filtro y verle los hoyos de las cirugías, ya parece coladera tantos hoyos y tantas picadas”, “Como que su ass se mira fake. ¿Que piensa ustedes? no ven que está cuadrada”. Archivado como: Hija Jenni Rivera Chiquis Rivera retaguardia.

“No estoy donde quiero estar aún, pero al menos no estoy donde solía estar”, fue la frase con la que la hija de Jenni Rivera decidió terminar su evidencia sobre los resultados en su cuerpo y cintura sobre la alimentación y su forma de entrenar, por lo que la gente decidió comentar.

Puras burlas causó por su cintura

Más criticas para Chiquis Rivera por su cuerpo aparecieron en el video: “Se hizo liposucción, que no se haga”, “*inche mentirosa…ella se hace un chin..- de tratamientos y lipos como toda “famosa””, “Lo que ayuda es dejar de tragar como cerdo”, “Se sacrificó en la sala de operación”, “primero: “sacrificio” pero del cirujano, Segundo: le dejaron un lao más alto que otro”.

Además los comentarios fueron implacables: “El sacrificio fue de los médicos que le hicieron la lipo”, “Y por qué no enseña una buena canción o producto musical?? No se supone que es cantante?? Eso que se lo deje a los personal trainers, body sculpture specialist, plastic surgeons”, “Shakira noooo, será Peggy”, “Esa es lipo indudablemente pero también debe quitarse nachas ya no le van a la cintura”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CHIQUIS.