Chiquis Rivera asegura que le gustaría regresar al año en que su madre falleció ¿Sin miedo al éxito? La cantante e hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera sigue dando de qué hablar y esta vez sorprendió en redes sociales al publicar candentes y atrevidas fotografías de ella presumiendo sus contorneadas piernas en medias transparentes, mismas que fueron acompañadas con un lujoso auto de fondo. Relacionado ¡Ruedan cabezas por el bajo rating! Confirman despidos en el programa ‘Hoy Día’ ¿adiós Adamari López? (FOTOS) Maite Perroni anuncia su relación pero le sale mal por su ‘pasado’ (FOTO) Shakira desata rumores de embarazo a sus 44 años con un video Vaya que a Chiquis Rivera no parece importarle en lo más mínimo lo que suelen decir de ella en redes sociales, ya que últimamente se le ha visto cada vez más despampanante y reveladora que nunca, mostrando su cuerpo muy en alto a pesar de las constantes criticas que suele recibir de parte de varios usuarios quienes no dudan en sacar a flote comentarios respecto a su figura y peso. ¡Sin pudor! Chiquis presume piernas en medias transparentes y encima de un auto Sin embargo esto parece no importarle en lo más mínimo, ya que Janney una vez más vuelve a impactar a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram con candentes y reveladoras fotografías, apareciendo en medias transparentes mientras presume sus esbeltas y curvilíneas piernas. A través de su cuenta oficial, Chiquis Rivera compartió una serie de fotografías, en donde aparecía con un revelador conjunto body color negro pegado a su cuerpo, mismo que era acompañado por un enorme abrigo con diseño militar y unas largas botas color negro de tacón.

¿Nasty girl?; Chiquis presume cuerpo debajo de sexy gabardina Sin embargo lo que más llamó la atención de estas candentes fotografías, las cuales fueron publicadas el pasado 21 de octubre fueron las medias trasparentes que Chiquis Rivera presumía, que dejaban al descubierto sus piernas y su curvilíneo cuerpo. Todas estas fotografías usaron un automóvil lujoso de fondo, pero también hubo video. Al pie de estas imágenes, las cuales ya cuentan con más de 125 mil me gusta, la hija de Jenni Rivera escribió el siguiente mensaje: “En repetición: Nasty Girl- Notorious B.IG. ¿Ustedes son también de los 90s? Mándenme de regreso al jueves en Miami en el Rolss Royce de mi amigo”, comentó la cantante de 36 años.

Se abre la gabardina para mostrar ‘lo que Dios le dio’ Por supuesto que estas no fueron las únicas publicaciones que hizo Chiquis Rivera presumiendo sus piernas en entalladas medias color transparente, ya que la hija de Jenni Rivera no pasó la oportunidad de ahora subir un video, el cual ya cuenta con más de 58 mil me gusta y un sin fin de reproducciones. En este video, se ve como Chiquis presumía el lujoso automóvil color blanco, mientras que bajaba de él y comenzaba a modelar el atuendo y las medias transparentes que portaba, mientras que se tomaba su larga cola de caballo y los flashes comenzaban a inundar el video, haciendo alusión a las fotografías de algunos paparazis y reporteros.

Comentarios se dividen en las fotografías de Chiquis Rivera presumiendo piernas en medias transparentes Ante este video y estas fotografías compartidas por Chiquis Rivera en donde presumía sus piernas en medias transparentes y su cuerpo en un entallado conjunto body, sus más de un millón de seguidores no se quisieron quedar callados, y entre celebridades como Patricia Manterola, La Veneno Sandoval, Maite Perroni, entre otras, destacaron lo hermosa que la cantante se veía: “Eres fuego mami”, “Te amo preciosa”, “Reina de mi corazón”, “Que chulada”, “Eres la más bonita”, “Vivo enamorada de ti”, “Que mujerón, Dios”, “Eres hermosa”, “Nos encantas”, “Vivo plenamente enamorada de ti”, “Sin miedo al éxito bella”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en las publicaciones de Chiquis Rivera.

La llaman rídicula y aseguran que solo busca la aprobación Por otro lado, la cuenta de Instagram del programa “Suelta la sopa” también compartió este video en donde aparecía Chiquis Rivera presumiendo sus piernas en transparentes medias, en donde seguidores no pasaron la oportunidad de dejar un comentario ala respecto, provocando que una vez más la hija de Jenni sea criticada: “Esa mujer no le da ni por los pies a su madre, ella fue una gran señora y guerrera”, “Es necia la señora en buscar la aceptación de la gente que no la acepta tiene que llamar la atención y dice que no le importa la opinión que tienen de ella JAJA”, “Que se quite las pantimedias y enseñe su cuerpo real”, “El agua de limón no resultó”, “Es una ridícula”, “Pobre de Jenni”, fueron otros de los comentarios. VIDEO AQUÍ

Chiquis Rivera confiesa que le gustaria volver al 2012 para hablar con su fallecida madre Jenni Rivera Abrió su corazón. En una entrevista que le concedió al fashionista español Jomari Goyso en su podcast llamado Sin rodeo, disponible en YouTube, la cantante Chiquis Rivera da nuevamente de qué hablar, ahora por decir que le gustaría volver al 2012 para hablar con su fallecida madre Jenni Rivera. También, dijo que le da miedo tener bebés. En primer lugar, el conductor del programa Sal y pimienta compartió que se trataba de una emisión muy especial, ya que pensaba que la ex de Lorenzo Méndez no iba a aceptar su invitación, a pesar de que la considera una de sus mejores amigas: “Hay tantas controversias alrededor de ella que se crean de la nada que entiendo perfectamente que se quiera quedar callada”.

Comparte detalles nunca antes revelados de su mamá A la pregunta de qué veía en ella que no ve cuando está dentro de sí misma, Chiquis Rivera respondió que cuando sale ‘fuera’ y ve hacia adentro, cree que las personas ven que le gusta que hablen de ella, además de que le gusta la controversia y es una mujer polémica. Pero eso no sería todo, pues apenas es el inicio de esta charla. “Eso me molesta un poquito porque si me conocieran realmente nada qué ver. Me gusta el amor, me gusta la paz, no quiero problemas, nada más ‘Un problema’, que es mi canción”, respondió la hija de Jenni Rivera en tono serio, aunque tal vez no se imaginaba lo que Jomari Goyso le preguntaría a continuación.

¿Cuál es la lección más grande que ha aprendido Chiquis Rivera? “No querer controlar situaciones, dejar que las cosas pasen. Yo soy el tipo de persona, o era más bien, de siempre querer proteger, cuidar, y eso se ve quizás como que sea un poco controladora, y he aprendido a vivir y dejar vivir y las cosas van a pasar como deben de pasar y no puedo controlar eso y ya”, mencionó Chiquis Rivera. Ahora, la hija de Jenni Rivera comentó que ya por fin vendió su casa de Los Ángeles donde vivía con su ex Lorenzo Méndez, pero que todavía no sabe cuándo se va a mudar: “Se puede decir que ya no es mía, está pasando eso, gracias a Dios tengo muchísimo trabajo que no sé ni cuando me voy a poder mudar, va a estar difícil, pero yo puedo”. Fue evidente que este es un tema que tenía muy guardado la cantante, pero aún habría más.

Chiquis Rivera acepta que tiene novio: “¿Para qué te voy a echar mentiras?”, le dice a Jomari De la manera más natural posible, el fashionista español le preguntó a la cantante sí tenía novio, a lo que respondió que sí, aunque no reveló nombre alguno, pero se sabe que se trata del reconocido fotógrafo Emilio sánchez: “Tengo novio, ¿para qué te voy a echar mentiras? Tú ya lo sabes, pero sí, si sigo con él”. Y sobre la polémica que desató al lucir un llamativo vestido color naranja en los Premios Billboard de la Música Latina, realizado hace apenas unas semanas, Chiquis Rivera dijo que cree que ha estado mejorando mucho en las alfombras rojas, pero ya no se preocupa tanto por las críticas: “Me quiero sentir bien, me quiero sentir segura en este vestido, van a hablar y me da tristeza y un poquito de coraje, porque si ese mismo vestido lo tuviera una muchacha delgada no la van a criticar tanto”