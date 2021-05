Vestida completamente de negro, la cantante no dejó pasar mucho tiempo para decir que aún no está donde quiere estar respecto a su abdomen, pero que “ahí la lleva”, justo en el momento en que se coloca de perfil y baja un poco sus pantalones.

En la cuenta oficial de Instagram del programa Suelta la sopa de Telemundo , que retomó de las historias de la hija de Jenni Rivera, se puede ver un video de apenas unos cuántos segundos de duración en donde Chiquis no dejó nada a la imaginación.

Después de asegurar que su nueva figura se debe a que toma agua tibia con limón, por lo que fue duramente criticada, la cantante Chiquis Rivera lo vuelve a hacer y presume su cinturita, aunque no logró el resultado esperado con los internautas.

Cabe recordar que hace apenas unos días Colate se vio envuelto en una polémica al criticar la actitud que tuvo Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, con una empleada de una aerolínea en México, por lo que parece que ya “la agarró” contra todo lo que tenga qué ver con la Familia Rivera.

El empresario español Nicolas Vallejo-Nagera, mejor conocido como Colate y quien es ex pareja de la cantante mexicana Paulina Rubio, fue uno de los primeros en reaccionar a este video en el que Chiquis Rivera presumió su cinturita: “Qué barbaridad”, se limitó a decir.

“Pobre chica que no acepta su aspecto robusto… No todas pueden ser delgadas y hay que ser feliz con lo que tenemos de más”, “Esa Chiquis que se cree que tiene cinturita, pero está buloncilla y tanto ejercicio que hace y sigue igual”, “Esta pobre mujer, es de talla grande , así nació, mejor aceptarse y ya para de sufrir”.

No pasó mucho tiempo para que las críticas se hicieran presentes en esta publicación: “Dios, ¿no tiene otra cosa mejor qué hacer que andar mostrando algo que nadie le pide? No tiene vida”, “¿Y los cachetes y brazos pa’ cuándo?”, “El ombligo está de lado”.

Comparan a Chiquis Rivera con Geraldine Bazán

Por su parte, una usuaria fue más allá y así se expresó de la hija de Jenni Rivera: “¿Por qué no se acepta como es? Se ve rara y deforme y no es envidia. Si se tratara de eso, envidiaría a Geraldine Bazán o alguien con cuerpazo, no esta tipa que se cree delgada y peor, se viste como si estuviera flaca”.

“Esta mujer tiene su autoestima tan baja que tiene que dar explicaciones cada vez que la critican”, “Si fuera dieta, adelgazaría de todos lados, no solo el abdomen”, “Lo que hace para llamar la atención”, “Pero flaca de dónde”, “Déjese de tanta estupidez”, se puede leer en más comentarios.