En días recientes, Chiquis Rivera se ha visto envuelta en algunos “escándalos”, desde que varias personas aseguran que no ha entregado la camioneta al ganador de la rifa que organizó hasta ser duramente criticada por decir que su nueva figura se la debe a que toma agua tibia con limón.

A través de su cuenta oficial de Instagram , donde está cerca de llegar a los 5 millones de seguidores, la cantante no tuvo pudor alguno en posar de frente a la cámara de cuerpo completo con un conjunto en color negro donde casi deja al descubierto sus encantos delanteros.

“Es la forma en que te sientes contigo mismo lo que te hace brillar de manera diferente”, escribió Chiquis Rivera en la publicación en la que presumió sus atributos, por lo que sus admiradores no dejaron escapar la ocasión para llenarla de halagos.

Chiquis Rivera atributos. Una de las primeras famosas en tomar la palabra fue la cantante puertorriqueña Olga Tañón, quien expresó: “Fuerte! Muy fuerte para las #cacasconwifi”, lo que tomó con mucha gracia Chiquis Rivera y no dudó en mandarle besos y saludos.

“Tan guapa como Jenni Rivera”, “Qué guapa, amor mío”, “Eres la mejor”, “Más hermosa, imposible”, “Bien ching… la jefa”, “Símbolo de belleza”, “Me dejaste sin habla”, “Tremenda diosa”, “Tu hermosura está en otro nivel”, “Curvilínea y elocuente”, “Si no eres la octava maravilla del mundo, entonces eres la primera”, expresaron algunos usuarios.

No es la primera vez que un admirador le dice que tiene un parecido físico con su mamá, la fallecida cantante Jenni Rivera, y más en esta ocasión en que Chiquis Rivera presumió sus atributos con un conjunto en color negro que no dejó nada a la imaginación.

Luego de que Omar Chaparro le ganara una dinámica a Chiquis Rivera, a la cantante no le quedó de otra de confesar qué famoso fue el que “le tiró la onda”, aunque antes quiso dejar muy en claro lo siguiente: “Me siento mal porque él ya no está con nosotros”.

Dudan de sus palabras

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta confesión en la que Chiquis Rivera asegura que Joan Sebastian “le tiró la onda”: “Seguro dirá que en ella se inspiró para la canción Así te quiero”, “De seguro le dijo un comentario y ella se mojó, con eso de que le entra luego luego sin conocerlos”.

“Lo que si me queda claro es que por la fiebre que tiene, es por eso que no puede estar sin hombre”, “¿Se drogó o toma alucinantes esta señora? Ya no encuentra la forma de llamar la atención”, “Quizás la enamoró para uno de sus caballos”, “Ni ella se lo cree”, “Ay, por favor con esta mujer”.