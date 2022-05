A través de un video, la cantante no quiso dejar de lado su nueva producción y además aprovechó para cantar algo que lleva todo ‘el veneno’ contra quienes han actuado mal contra ella o sus hermanos, y parece ser que es para sus tíos por todo el enredo que hay por la herencia de su mamá.

Y agregó: “¿No duermen? ¿Qué ped..? Mis pechos son una locura, lucen muy grandes, como sea, los extraño, los amo con todo mi cora. Ok miren les iba a decir una cosa, ya vieron la portada del disco y a los que han ido a mis conciertos en vivo y a los que van a ir este domingo 8 de mayo a celebrando a todas las madres van a escuchar mi canción Abeja Reina”. Archivado como: Chiquis Rivera nuevo disco

Luego comentó: “Estoy cansada, la neta”, pero no contenta con eso mandó un mensaje con todo lo que se ha vivido con sus tíos y la herencia de su madre, por lo que se aventó una canción que dice: “Las envidias nunca son buenas siempre las acompaña el odio, yo nunca he buscado problemas, (escuchen esto) por mis hermanos lo doy todo”.

Chiquis Rivera nuevo disco ¿QUÉ HARÁ EN PRÓXIMOS DÍAS?

Ya casi para finalizar, la hija de Jenni Rivera comentó: “Mañana les voy a cantar otra canción que no han escuchado, ya hemos escuchado Mi Problema, Quiero Amanecer con Alguien, Cualquiera, El Honor, pero faltan un ching… como pueden ver aquí”.

Finalizó diciendo: “Les dejo el life aquí, estoy emocionada, ya me están regañando, ya me tengo que ir y recuerden las envidias nunca son buenas, siempre las acompaña el odio, yo nunca he buscado problemas, por mis hermanos lo doy todo, mis hermanos lo que quieran a la hora que quieran, yo estoy aquí la mera mera pistolera”.