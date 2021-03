Reaparece foto de Chiquis Rivera en tanga encarnada en su retaguardia

La hija de Jenni Rivera sorprendió al aparecer presumiendo su cuerpo

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones”

La cantante Chiquis Rivera, hija de Jenni Rivera, ha sido víctima de las críticas de los internautas por su cuerpo, y en esta ocasión sale a la luz en redes sociales una imagen donde aparece en una tanga encarnada al su trasero.

Cabe recordar que la artista ha sido duramente criticada por su voluptuoso cuerpo, y es que en repetidas ocasiones usuarios afirman que en sus publicaciones usaba un editor de imágenes.

Incluso también ha aparecido una instantánea de Chiquis con su cuerpo al natural, donde se le ve muy distinta a como constantemente se le en sus publicaciones.

Ante esta situación, Chiquis Rivera decidió ya no seguir aguantando esos comentarios, y en estos últimas semanas en su cuenta de Instagram se le ha visto entrenando duramente junto a su coach.

CHIQUIS ENAMORADA DE SU CUERPO

En su perfil de red social, Chiquis Rivera compartió un video donde está presumiendo su cuerpo luciendo un bikini blanco en forma de tanga, mientras esta sentada disfrutando de la playa de Tulum, Quintana Roo.

La hija de Jenni Rivera no se avergüenza de su figura, en con la frase que acompaña la grabación lo demuestra: “Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones… YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo muy bien! GRACIAS A DIOS”.

Esto provoco la lujuria de sus seguidores y haciendo que se les olvidara las críticas que habían lanzado en contra de la artista musical, ya que luce de una manera muy espectacular, y solo ella sabe si estas imágenes son editadas o no.

Hasta el momento la publicación de Chiquis ha obtenido una gran cantidad de reproducciones y comentarios donde los usuarios que se hicieron presentes quedaron asombrados.