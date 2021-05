Chiquis Rivera pasó de alto las críticas y vuelve a posar sin ropa

Hace unos días, mostró su trasero para promocionar producto

Ahora, aprovecha la atención recibida para mandar contundente mensaje Poco le importaron las críticas a la cantante Chiquis Rivera luego de que hace unos días mostró su trasero y lo movió sin piedad para promocionar producto y ahora vuelve a posar sin ropa para mandar un contundente mensaje a través de redes sociales. “Ámate, acéptate y apruébate tal cómo eres… y si te quieres hacer unos arreglitos aquí y allá, también se vale. Sé tú misma y y lanza un poco de miel sobre aquellas abejas saladas con tu confianza”, escribió la hija de Jenni Rivera usando la palabra en inglés “bee” (abeja) para hacer varias analogías. Chiquis Rivera anda “desatada” No pasó mucho tiempo para que seguidores y amigos famosos de Chiquis Rivera le mostraran su apoyo ante la ola de críticas que recibió hace apenas unos días. El cantante Larry Hernández expresó lo siguiente: “Tú disfruta, amiga, que aunque hagas el bien, a esta bola de verg… nunca le vas a dar gusto. Te queremos”. Por su parte, una amiga de la cantante comentó: “Y a la ching… con los que tienen algo qué decir”, mientras que la actriz Angélica Celaya, quien interpretó a Jenni Rivera en la serie Mariposa de Barrio, dijo que la gente”echa sombra” porque no pueden manejar su luz.

“Que se caiga todo el cuero” Varias personas no creyeron del todo en el contundente mensaje que compartió Chiquis Rivera, quien de nuevo apareció sin ropa, ya que si de algo ha sido duramente criticada es por abusar de los filtros, e incluso aseguran que se ha sometido a diferentes cirugías para moldear su cuerpo. “Si en realidad te aceptaras como eres, no uses filtros, al natural, Que se caiga todo el cuero”, “Exactamente, ámate, acéptate tal como eres, pero tampoco enseñando las nalgas y no es envidia, gracias a Dios amo mi cuerpo tal como soy y no necesito andar enseñando al público”.

“Pero la Pantera Rosa es flaquita” Chiquis Rivera sin ropa. Unas cuantas horas después de haberse mostrado “sin nada encima”, y al ritmo del tema de la Pantera Rosa, la hija de Jenni Rivera provocó reacciones de todo tipo al subir un video en el que aparece vistiendo de manera provocativa con un vestido pegadito en color rosa. Aunque sus admiradores la llenaron de halagos, hubo quienes no se tentaron el corazón: “Pero la Pantersa Rosa es flaquita”, “Miss Peggy”, “No manches, esa agua con limón te puso más loquis”, “La Peggy ya no sabe qué hacer”, “Qué raro su cuerpo, cambia a cada rato” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Deja al descubierto su trasero “Yo, como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mí, si no también a otras mujeres que comparten este ‘dilema’. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini”, expresó la cantante. En esta imagen, Chiquis Rivera no se anduvo con medias tintas y le dio la espalda a la cámara, dejando expuesto su prominente trasero en primer plano mientras disfrutaba un agradable rato a la orilla de una alberca (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Le dicen a Chiquis Rivera que es la “nalga queen” Los seguidores de Chiquis Rivera no se quedaron con las ganas de disfrutar su belleza de cuerpo entero, ahora sí, mirando de frente a la cámara, luciendo un traje de baño en color blanco con un pareo amarillo y su cabello suelto. Su belleza es indiscutible y ni quien se acordara de su trasero. “Eres increíble”, “Eres arte”, “Preciosa”, “Hermosa”, “De infarto”, “Reina”, “Mamacita”, “Como dijo Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar con tanta cosa que se ve hoy en día?”, “Nalga queen”, “Lo que se echa el Tempo y Emiliano”.

“Lorenzo (Méndez) extraña eso” Por último, en esta serie de imágenes en las que Chiquis Rivera mueve su trasero sin piedad para promocionar nuevo producto, deja ver una de sus bien torneadas piernas en primer plano. Los halagos, tanto los ‘románticos’ como los ‘subidos de tono’, seguían haciéndose presentes. “Pin… nalgona”, “Eso sí es cul… no chingad…”, “Si te ando agarrando a nalgadas”, “¿Y eso también con agua y limón?”, “Qusiera ser ped… para tronar entre esas nalgas”, “Lorenzo extraña eso”, “¿Por qué lo tienes todo, bebé?”, “Qué chulada de cul…”.

Usuarios se van con todo contra Chiquis Rivera: “Tiene los cachetes cuadrados” Pero no todo fueron elogios para la cantante Chiquis Rivera luego de que decidiera mover su trasero para promocionar nuevo producto, ya que en la cuenta de Instagram de Chica picosa los usuarios reaccionaron de diferentes maneras: “No dan ganas de ponerse la crema”, “Quiere que todas nos traguemos sus mentiras como su libro de Keto y su agua con limón”, “Oh, Dios mío, ridícula”, “Ay, guácala”, “Finísima persona como siempre”, “Ya lo demás está de más, ya está cayendo en lo vulgar”, “Pobre tanga”, “Y vendrán cosas peores”, “¿Estará bien de la cabeza Chiquis?”, “Pobre de su madre, se está retorciendo en el más allá”, “Tiene los cachetes cuadrados”.

A pesar de que tenía pareja en ese momento, Joan Sebastian “le tiró la onda” a Chiquis Rivera Luego de que Omar Chaparro le ganara una dinámica en el programa Tu-Night, a Chiquis Rivera no le quedó de otra de confesar qué famoso fue el que “le tiró la onda”, aunque antes quiso dejar muy en claro lo siguiente: “Me siento mal porque él ya no está con nosotros”. Se refería a Joan Sebastian. Ante esta respuesta, el conductor le dijo que ya sabía de quién se trataba y le dijo a la cantante que interpretaría el fragmento de un tema de su autoría, y segundos después, comenzó a cantar “Tatuajes”: “Sí, con todo respeto porque lo admiro, es un maestro, sigue siendo, pero sí, es la verdad, es lo que pasó”, expresó Chiquis (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Ay, por favor con esta mujer” No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta confesión en la que Chiquis Rivera asegura que Joan Sebastian “le tiró la onda”: “Seguro dirá que en ella se inspiró para la canción Así te quiero”, “De seguro le dijo un comentario y ella se mojó, con eso de que le entra luego luego sin conocerlos”. “Lo que si me queda claro es que por la fiebre que tiene, es por eso que no puede estar sin hombre”, “¿Se drogó o toma alucinantes esta señora? Ya no encuentra la forma de llamar la atención”, “Quizás la enamoró para uno de sus caballos”, “Ni ella se lo cree”, “Ay, por favor con esta mujer”.