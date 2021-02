“De caballero no tiene nada”

Apenas en noviembre pasado, y luego de que fuera captada dándose un beso con Mr Tempo, Chiquis Rivera aclaró la relación que tenía con el empresario a través de sus historias de Instagram.

Sin decir su nombre, la cantante expresó lo siguiente en ese mensaje: “He pasado por tantas cosas que digo que es parte de mi jornada, es parte de lo que voy a pasar, lo que me va a moldear y lo que me va a preparar para el siguiente nivel de mi vida”.

“No se preocupen, hay que seguir adelante con la frente en alto, ‘el que nada debe, nada teme’, si uno está tranquilo o tranquila con la persona que es por dentro, es lo más importante. Así que si no quieren que esté triste, que no me levante, que no trabaje, que esté deprimida, lo siento, no puedo”.

Los internautas no le perdonaron al empresario el hecho de que pueda demandar a Chiquis Rivera por incumplimiento de contrato:

“De caballero no tiene nada”, “¿Y quién es ese?”, “La Chiquis es la que lo debería de demandar”, “Ridículo”.