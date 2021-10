Aparece bailando sensualmente en pantalón de cuero

Seguidores no pasan la oportunidad de criticar a Chiquis

La comparan con su madre Jenni Rivera Aparece sensualmente con pantalones de cuero. Chiquis Rivera aparece bailando sensualmente en entallado pantalón de cuero negro y luciendo espectacular, pero seguidores del programa de ‘Suelta la sopa’ no fueron nada piadosos con la hija de Jenni Rivera y la llenan de críticas y comparaciones con su madre la Gran Diva de la Banda, ¿Tú qué opinas? Chiquis Rivera se ha consagrado como una de las artistas más polémicas en los ultimo meses, y es que desde su sonado y mediático divorcio con su ya ex pareja, el cantante Lorenzo Méndez, Janney no se ha librado de las innumerables criticas e insultos a través de redes sociales, en donde seguidores no dejan pasar la oportunidad de comentar negativamente de ella. En entallado pantalón negro de cuero impacta Chiquis Rivera A través de la cuenta de Instagram del programa ‘Suelta la sopa’ se publicó un video en donde Chiquis Rivera impactaba con un atuendo atrevido y aparecía bailando sensualmente uno de los clásicos de la banda ‘Los Ángeles Azules’, mientras portaba un escandaloso pantalón de cuero color negro, el cual marca su torneado trasero. En el video, el cual ya cuenta con más de 21 mil me gusta, se logra ver a Janney disfrutando de una fiesta, mientras que aparecía con un conjunto completamente negro, la blusa era un poco floja, sin embargo su pantalón era de cuero, negro y entallado, el cual destacaba aún más sus piernas y su gran y torneado trasero, mismo que presumió con bailes sensuales al ritmo de la canción ‘El listón de tu pelo’.

Aparece video se Chiquis Rivera haciendo sensual baile con pantalón de cuero negro Al pie del video, el cual fue compartido el pasado 24 de octubre, la cuenta del programa de espectáculos de la aún cadena de Telemundo, destacó los sensuales pasos que Chiquis Rivera estaba haciendo durante este breve clip, mientras disfrutaba de un clásico de las fiestas; “Chiquis derrochando sensualidad con candentes movimientos”, se podía leer al pue del breve video. Esta publicación desencadenó un sinfín de comentarios al respecto, en donde los seguidores y no seguidores del programa no dudaron en dejar su comentario al respecto, y sin pensarlo comenzaron a llenar de criticas y comparaciones al video de Chiquis Rivera en entallado pantalón de cuero color negro, afirmando que realmente Janney no se veía nada bien.

No dudan en comparar a Chiquis Rivera con su madre Jenni; “Ella no tenía la sangre tan pesada” Diversos comentarios comenzaron a llegarle a Chiquis Rivera en entallado pantalón de cuero color negro, aunque desafortunadamente no fueron nada buenos: “Y el agua de limón de seguro le ponía azúcar jajaja”, “Yo viendo esos tacones aguantadores jajajajaj”, “Le pesan mucho las nachas”, “¿Qué pasó con el Photoshop? Aquí no se parece nada como las fotos que suben en su pagina jajaja”. Otros seguidores comenzaron a compararla con su madre, la fallecida cantante de música de banda Jenni Rivera: “Ijole, lo que es tener la sangre pesada, nada que ver con su mamá, es que no hablo del físico, si no de la vibra, la energía que tiene”, a lo que una usuaria responde: “Totalmente de acuerdo, la madre tenía una muy bonita vibra”, “El mejor comentario, y cuánta razón, la tiene muy pesada”.

¿Lo que hizo provocó más comentarios negativos? Lamentablemente los comentarios no terminaron ahí, ya que más comentarios comenzaron a llegarle al video de Chiquis Rivera en entallado pantalón de cuero negro, en donde seguidores no tuvieron pudor alguno de atacarla: “¿Esta muchacha no tiene talento? Pregunta seria, o ¿solo es la hija de Jenni Rivera?”, se preguntó una seguidora. “Ay Chiquis, cada día más ridícula, aprende a tu hermana Jacqie, que sin hacer ruido canta mejor que tú, y no tiene que andar de payasa como tú comprenderás”, “Un momento de silencio en respeto a esos tacones, son todos uno héroes”, “Jajajaj para eso se quedó, de la que te salvaste Lorenzo Méndez jajaja”, “Exceso de autoestima equivocada jajaja”.

Otros usuarios aseguran que la cantante es hermosa y tachan los malos comentarios Cabe destacar que no todos fueron malos comentarios para la hija de Jenni Rivera, ya que algunos se pudieron de su lado y afirmaron que se veía muy hermosa en ese video: “Que hermosa se ve mi Chiquis”, “Mira cuantas críticas, dios mío, nadie es perfecto, todas somos hermosas, cuánta inhumanidad hay en este mundo, Chiquis es hermosa y listo”, comentaron varios en el video de Janney en entallados pantalones color negro de cuero. A pesar de estas incontables críticas, Chiquis Rivera siempre se ha mostrado muy segura de sí misma, afirmando que ella se quiere muchísimo y que realmente no le importaba mucho lo que dijeran de ella, ni mucho menos los comentarios constantes que recibe a través de redes, ya que ella solo se enfoca en lo positivo y en su música. VIDEO DE CHIQUIS RIVERA AQUÍ

¡Se abre la gabardina! Chiquis Rivera presume su cuerpazo en la prenda más sexy En otra ocasión y antes de que impactara con pantalón de cuero color negro, Chiquis Rivera sorprendió hace unos días atrás en redes sociales al publicar candentes y atrevidas fotografías de ella presumiendo sus contorneadas piernas en medias transparentes, mismas que fueron acompañadas con un lujoso auto de fondo. Y es que como se mencionó con anterioridad, a Janney no parece importarle en lo más mínimo lo que suelen decir de ella, ya que últimamente se le ha visto cada vez más despampanante y reveladora que nunca, mostrando su cuerpo muy en alto a pesar de los ataques que suele recibir de parte de varios usuarios quienes no dudan en sacar a flote comentarios respecto a su figura y peso.

¡Sin pudor! Chiquis presume piernas en medias transparentes y encima de un auto Sin embargo esto parece no importarle en lo más mínimo, ya que la hija de Jenni una vez más vuelve a impactar a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram con candentes y reveladoras fotografías, apareciendo en medias transparentes mientras presume sus esbeltas y curvilíneas piernas. A través de su cuenta oficial, Chiquis Rivera compartió una serie de fotografías, en donde aparecía con un revelador conjunto body color negro pegado a su cuerpo, mismo que era acompañado por un enorme abrigo con diseño militar y unas largas botas color negro de tacón, luciendo aún más imponente.

¿Nasty girl?; Janney presume cuerpo debajo de sexy gabardina Pero lo que más llamó la atención de estas candentes fotografías, las cuales fueron publicadas el pasado 21 de octubre, fueron las medias trasparentes que Chiquis Rivera presumía, que dejaban al descubierto sus piernas y su curvilíneo cuerpo. Todas estas fotografías usaron un automóvil lujoso de fondo, pero también hubo video. Al pie de estas imágenes, las cuales ya cuentan con más de 125 mil me gusta, la hija de Jenni Rivera escribió el siguiente mensaje: “En repetición: Nasty Girl- Notorious B.IG. ¿Ustedes son también de los 90s? Mándenme de regreso al jueves en Miami en el Rolss Royce de mi amigo”, comentó la cantante de 36 años.

Se abre la gabardina para mostrar ‘lo que Dios le dio’ Por supuesto que estas no fueron las únicas publicaciones que hizo Chiquis Rivera presumiendo sus piernas en entalladas medias color transparente, ya que la hija de Jenni Rivera no pasó la oportunidad de ahora subir un video, el cual ya cuenta con más de 58 mil me gusta y un sin fin de reproducciones. En este video, se ve como Chiquis presumía el lujoso automóvil color blanco, mientras que bajaba de él y comenzaba a modelar el atuendo y las medias transparentes que portaba, mientras que se tomaba su larga cola de caballo y los flashes comenzaban a inundar el video, haciendo alusión a las fotografías de algunos paparazis y reporteros.